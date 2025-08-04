Astro Armadillos (ASTROS) Nedir?

Öncü bir Web3 eğitim projesi olan Astro Armadillos, yenilikçi değiştirilemeyen tokenler (NFT'ler) ve ilgi çekici oyun modları aracılığıyla birden fazla zincirde blok zinciri teknolojisi ve Web3 hakkında bilgi vermenin öncüsüdür.

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Astro Armadillos Fiyat Geleceği Tahmini

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Astro Armadillos Fiyat Geçmişi

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Astro Armadillos (ASTROS) Token Ekonomisi

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Astro Armadillos (ASTROS) Satın Alma

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ASTROS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ASTROS / VND ₫ 1.577,3211 1 ASTROS / AUD A$ 0,0923076 1 ASTROS / GBP ￡ 0,044955 1 ASTROS / EUR € 0,0515484 1 ASTROS / USD $ 0,05994 1 ASTROS / MYR RM 0,2535462 1 ASTROS / TRY ₺ 2,4377598 1 ASTROS / JPY ¥ 8,81118 1 ASTROS / ARS ARS$ 80,999919 1 ASTROS / RUB ₽ 4,7670282 1 ASTROS / INR ₹ 5,2399548 1 ASTROS / IDR Rp 982,6227936 1 ASTROS / KRW ₩ 82,9042128 1 ASTROS / PHP ₱ 3,443553 1 ASTROS / EGP ￡E. 2,8723248 1 ASTROS / BRL R$ 0,3332664 1 ASTROS / CAD C$ 0,0821178 1 ASTROS / BDT ৳ 7,2359568 1 ASTROS / NGN ₦ 90,680229 1 ASTROS / UAH ₴ 2,4737238 1 ASTROS / VES Bs 7,37262 1 ASTROS / CLP $ 58,1418 1 ASTROS / PKR Rs 16,7945886 1 ASTROS / KZT ₸ 32,121846 1 ASTROS / THB ฿ 1,9456524 1 ASTROS / TWD NT$ 1,789209 1 ASTROS / AED د.إ 0,2199798 1 ASTROS / CHF Fr 0,047952 1 ASTROS / HKD HK$ 0,4699296 1 ASTROS / MAD .د.م 0,5418576 1 ASTROS / MXN $ 1,129869 1 ASTROS / PLN zł 0,2205792 1 ASTROS / RON лв 0,2625372 1 ASTROS / SEK kr 0,578421 1 ASTROS / BGN лв 0,1006992 1 ASTROS / HUF Ft 20,6115678 1 ASTROS / CZK Kč 1,2719268 1 ASTROS / KWD د.ك 0,01816182 1 ASTROS / ILS ₪ 0,203796

Astro Armadillos Kaynağı

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