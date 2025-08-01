Aleph Zero (AZERO) Nedir?

Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs.

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Aleph Zero Fiyat Geleceği Tahmini

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Aleph Zero Fiyat Geçmişi

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Aleph Zero (AZERO) Token Ekonomisi

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AZERO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AZERO / VND ₫ 638,9282 1 AZERO / AUD A$ 0,0373912 1 AZERO / GBP ￡ 0,01821 1 AZERO / EUR € 0,0208808 1 AZERO / USD $ 0,02428 1 AZERO / MYR RM 0,1027044 1 AZERO / TRY ₺ 0,9877104 1 AZERO / JPY ¥ 3,56916 1 AZERO / ARS ARS$ 32,810778 1 AZERO / RUB ₽ 1,9300172 1 AZERO / INR ₹ 2,1169732 1 AZERO / IDR Rp 398,0327232 1 AZERO / KRW ₩ 33,6287712 1 AZERO / PHP ₱ 1,397314 1 AZERO / EGP ￡E. 1,1639832 1 AZERO / BRL R$ 0,1345112 1 AZERO / CAD C$ 0,0332636 1 AZERO / BDT ৳ 2,9310816 1 AZERO / NGN ₦ 36,731998 1 AZERO / UAH ₴ 1,0020356 1 AZERO / VES Bs 2,98644 1 AZERO / CLP $ 23,5516 1 AZERO / PKR Rs 6,8030132 1 AZERO / KZT ₸ 13,011652 1 AZERO / THB ฿ 0,7881288 1 AZERO / TWD NT$ 0,7252436 1 AZERO / AED د.إ 0,0891076 1 AZERO / CHF Fr 0,019424 1 AZERO / HKD HK$ 0,1903552 1 AZERO / MAD .د.م 0,2194912 1 AZERO / MXN $ 0,4571924 1 AZERO / PLN zł 0,0893504 1 AZERO / RON лв 0,1063464 1 AZERO / SEK kr 0,2345448 1 AZERO / BGN лв 0,0407904 1 AZERO / HUF Ft 8,3520772 1 AZERO / CZK Kč 0,5154644 1 AZERO / KWD د.ك 0,00735684 1 AZERO / ILS ₪ 0,0827948

Aleph Zero Kaynağı

Aleph Zero hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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