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Baby Bonk Fiyatı(BABYBONK)

Baby Bonk (BABYBONK) Canlı Fiyat Grafiği

$0,000000000002404
$0,000000000002404$0,000000000002404
-%6,891D
USD

BABYBONK Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Baby Bonk (BABYBONK), şu anda 0,000000000002404 USD fiyatından işlem görmektedir ve 765,63K USD piyasa değerine sahiptir. BABYBONK / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Baby Bonk Ana Piyasa Performansı:

$ 933,47 USD
24 saatlik işlem hacmi
-%6,89
Baby Bonk 24 saatlik fiyat değişimi
318.480,33T USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki BABYBONK / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BABYBONK fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

BABYBONK Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Baby Bonk fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00000000000017789-%6,89
30 Gün$ -0,000000000001131-%32,00
60 Gün$ -0,000000000001798-%42,79
90 Gün$ -0,000000000002586-%51,83
Bugünkü Baby Bonk Fiyatı Değişimi

Bugün, BABYBONK, $ -0,00000000000017789 (-%6,89) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Baby Bonk 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,000000000001131 (-%32,00) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Baby Bonk 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, BABYBONK değişimi $ -0,000000000001798 (-%42,79) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Baby Bonk 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,000000000002586 (-%51,83) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

BABYBONK Fiyat Bilgisi

En güncel Baby Bonk fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,0000000000024
$ 0,0000000000024$ 0,0000000000024

$ 0,000000000002605
$ 0,000000000002605$ 0,000000000002605

$ 0,0000000001312
$ 0,0000000001312$ 0,0000000001312

%0,00

-%6,89

-%13,62

BABYBONK Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 765,63K
$ 765,63K$ 765,63K

$ 933,47
$ 933,47$ 933,47

318.480,33T
318.480,33T 318.480,33T

Baby Bonk (BABYBONK) Nedir?

Baby Bonk, popüler BONK memesinin yeniden canlanmasını kutlayan eğlenceli, topluluk odaklı bir meme coindir. Bebek versiyonu ile yatırımcılara ikinci bir şans sunuyor. Coin, toplam 420 Katrilyon arz ile işlemektedir. Günlük yarışmalar ve yakma etkinlikleri ile Baby Bonk, diğer meme coinlerin sahip olmadığı benzersiz dokunuşa sahiptir. Baby Bonk, topluluk için benzersiz Yapay Zeka botları geliştirmek üzere PAAL AI ile ortaklık kurdu. Proje, güçlü bir topluluk oluşturmayı ve kripto alanında önemli bir etki yaratmayı amaçlıyor.

Baby Bonk, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Baby Bonk yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- BABYBONK staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Baby Bonk hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

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Baby Bonk Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Baby Bonk, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BABYBONK fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Baby Bonk fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Baby Bonk Fiyat Geçmişi

BABYBONK fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BABYBONK kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Baby Bonk fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Baby Bonk (BABYBONK) Token Ekonomisi

Baby Bonk (BABYBONK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BABYBONK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Baby Bonk (BABYBONK) Satın Alma

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BABYBONK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BABYBONK / VND
0,00000006326126
1 BABYBONK / AUD
A$0,00000000000370216
1 BABYBONK / GBP
0,000000000001803
1 BABYBONK / EUR
0,00000000000206744
1 BABYBONK / USD
$0,000000000002404
1 BABYBONK / MYR
RM0,000000000010217
1 BABYBONK / TRY
0,00000000009779472
1 BABYBONK / JPY
¥0,000000000353388
1 BABYBONK / ARS
ARS$0,00000000325744404
1 BABYBONK / RUB
0,00000000019070932
1 BABYBONK / INR
0,00000000020972496
1 BABYBONK / IDR
Rp0,00000003940982976
1 BABYBONK / KRW
0,00000000333425184
1 BABYBONK / PHP
0,00000000013875888
1 BABYBONK / EGP
￡E.0,00000000011652188
1 BABYBONK / BRL
R$0,00000000001329412
1 BABYBONK / CAD
C$0,00000000000329348
1 BABYBONK / BDT
0,00000000028939352
1 BABYBONK / NGN
0,00000000362592916
1 BABYBONK / UAH
0,0000000000989246
1 BABYBONK / VES
Bs0,000000000295692
1 BABYBONK / CLP
$0,000000002322264
1 BABYBONK / PKR
Rs0,00000000067357676
1 BABYBONK / KZT
0,00000000128486588
1 BABYBONK / THB
฿0,00000000007793768
1 BABYBONK / TWD
NT$0,00000000007171132
1 BABYBONK / AED
د.إ0,00000000000882268
1 BABYBONK / CHF
Fr0,0000000000019232
1 BABYBONK / HKD
HK$0,00000000001884736
1 BABYBONK / MAD
.د.م0,00000000002170812
1 BABYBONK / MXN
$0,00000000004536348
1 BABYBONK / PLN
0,00000000000887076
1 BABYBONK / RON
лв0,00000000001052952
1 BABYBONK / SEK
kr0,00000000002324668
1 BABYBONK / BGN
лв0,00000000000403872
1 BABYBONK / HUF
Ft0,00000000082810588
1 BABYBONK / CZK
0,00000000005110904
1 BABYBONK / KWD
د.ك0,000000000000730816
1 BABYBONK / ILS
0,00000000000819764

Baby Bonk Kaynağı

Baby Bonk hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Baby Bonk Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

BABYBONK
BABYBONK
USD
USD

1 BABYBONK = 0,000000000002404 USD

Al-Sat

BABYBONKUSDT
$0,000000000002404
$0,000000000002404$0,000000000002404
-%0,30

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