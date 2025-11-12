Bugünkü Marina Protocol Fiyatı

Bugünkü Marina Protocol (BAY) fiyatı $ 0,12179 olup, son 24 saatte % 0,40 değişim gösterdi. Mevcut BAY / USD dönüşüm oranı BAY başına $ 0,12179 şeklindedir.

Marina Protocol, şu anda piyasa değeri açısından $ 24,36M ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 200,00M BAY şeklindedir. Son 24 saat içinde BAY, $ 0,11976 (en düşük) ile $ 0,12505 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BAY, son bir saatte -%0,58 ve son 7 günde +%11,36 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55,09K seviyesine ulaştı.

Marina Protocol (BAY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 24,36M$ 24,36M $ 24,36M Hacim (24 Sa) $ 55,09K$ 55,09K $ 55,09K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 121,79M$ 121,79M $ 121,79M Dolaşım Arzı 200,00M 200,00M 200,00M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %20,00 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Marina Protocol piyasa değeri $ 24,36M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55,09K. Dolaşımdaki BAY arzı 200,00M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 121,79M.