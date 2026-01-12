Bugünkü Binance bibi Fiyatı

Bugünkü Binance bibi (BIBI) fiyatı $ 0.003144 olup, son 24 saatte % 19.59 değişim gösterdi. Mevcut BIBI / USD dönüşüm oranı BIBI başına $ 0.003144 şeklindedir.

Binance bibi, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- BIBI şeklindedir. Son 24 saat içinde BIBI, $ 0.003126 (en düşük) ile $ 0.004072 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BIBI, son bir saatte -5.42% ve son 7 günde -3.74% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 62,88K seviyesine ulaştı.

Binance bibi (BIBI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 62,88K$ 62,88K $ 62,88K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Binance bibi piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 62,88K. Dolaşımdaki BIBI arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.