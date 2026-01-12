Binance bibi Fiyatı(BIBI)
Bugünkü Binance bibi (BIBI) fiyatı $ 0.003144 olup, son 24 saatte % 19.59 değişim gösterdi. Mevcut BIBI / USD dönüşüm oranı BIBI başına $ 0.003144 şeklindedir.
Binance bibi, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- BIBI şeklindedir. Son 24 saat içinde BIBI, $ 0.003126 (en düşük) ile $ 0.004072 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.
Kısa vadeli performansta, BIBI, son bir saatte -5.42% ve son 7 günde -3.74% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 62,88K seviyesine ulaştı.
BSC
Şu anki Binance bibi piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 62,88K. Dolaşımdaki BIBI arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.
-5.42%
-19.59%
-3.74%
-3.74%
Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Binance bibi fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00076596
|-19.59%
|30 Gün
|$ -0.000609
|-16.23%
|60 Gün
|$ +0.001644
|+109.60%
|90 Gün
|$ +0.001644
|+109.60%
Bugün, BIBI, $ -0.00076596 (-19.59%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.
Son 30 gün içinde, fiyat $ -0.000609 (-16.23%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.
Görünüm 60 güne genişletildiğinde, BIBI değişimi $ +0.001644 (+109.60%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.
90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0.001644 (+109.60%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.
Binance bibi (BIBI) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?
Binance bibi Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.
2040 yılında Binance bibi fiyatı, potansiyel olarak 0.00% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.
Binance bibi ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de BIBI satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Binance bibi satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, Binance bibi (BIBI) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.
Binance bibi sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.
MEXC'de Binance bibi (BIBI) satın almak, paranızın daha fazla değer kazanması anlamına gelir. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto platformlarından biri olan MEXC, ilk alım satımınızdan itibaren maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.
MEXC'nin rekabetçi işlem ücretlerini inceleyin
Ayrıca, MEXC'nin Sıfır İşlem Ücreti Festivali ile seçtiğiniz spot işlem çiftleriyle hiçbir ücret ödemeden alım satım yapabilirsiniz.
Binance bibi is a BNB Chain meme token themed around Binance’s new AI assistant “Bibi,” using the Binance-AI motif as its core narrative.
Binance bibi hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|01-11 10:54:00
|Sektör Haberleri
BSC中文meme及Solana生態系meme佔據本週熱點，多個代幣飆升數十倍
|01-09 20:49:39
|Sektör Haberleri
一些 Solana 生态系统代币大幅反弹，AVICI 单日飙升超 47%
|01-09 07:21:01
|Sektör Haberleri
US Solana 现货 ETF 昨日录得 1,360 万美元净流入
|01-08 16:18:55
|Sektör Haberleri
稳定币 DeFi TVL 跌至 29,231 美元，大多数新公链 TVL 从本轮牛市高峰大幅蒸发
|01-08 08:48:15
|Sektör Haberleri
2025年穩定幣交易量創歷史新高，全年達33兆美元，USDC領先
|01-07 09:17:19
|Sektör Haberleri
昨日,美国比特币现货ETF录得2.432亿美元净流出,而以太坊ETF录得1.147亿美元净流入
Kaldıraçlı BIBI long veya short pozisyonu açın. MEXC'de BIBIUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.
Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Binance bibi fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.
MEXC'de piyasa verileri mevcut olan en popüler kripto paralar
Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri
Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri
Bugünün en fazla yükselenleri
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
Miktar
1 BIBI = 0.003144 USD