Bugünkü Bitdealer Fiyatı

Bugünkü Bitdealer (BIT) fiyatı $ 0,0024 olup, son 24 saatte % 4,42 değişim gösterdi. Mevcut BIT / USD dönüşüm oranı BIT başına $ 0,0024 şeklindedir.

Bitdealer, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- BIT şeklindedir. Son 24 saat içinde BIT, $ 0,002366 (en düşük) ile $ 0,002634 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BIT, son bir saatte +%0,41 ve son 7 günde -%15,82 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 70,03K seviyesine ulaştı.

Bitdealer (BIT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 70,03K$ 70,03K $ 70,03K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,40M$ 2,40M $ 2,40M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Bitdealer piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 70,03K. Dolaşımdaki BIT arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,40M.