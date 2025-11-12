Bugünkü Backstage Fiyatı

Bugünkü Backstage (BKS) fiyatı $ 0,00387 olup, son 24 saatte % 0,25 değişim gösterdi. Mevcut BKS / USD dönüşüm oranı BKS başına $ 0,00387 şeklindedir.

Backstage, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 5300. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 BKS şeklindedir. Son 24 saat içinde BKS, $ 0,00387 (en düşük) ile $ 0,00395 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,005714847338914381 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00386246648145224 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BKS, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%40,47 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 868,77 seviyesine ulaştı.

Backstage (BKS) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.5300 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 868,77$ 868,77 $ 868,77 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,87M$ 3,87M $ 3,87M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

