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Binance Coin Fiyatı(BNB)

Binance Coin (BNB) Canlı Fiyat Grafiği

$755,4
$755,4$755,4
+%0,901D
USD

BNB Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Binance Coin (BNB), şu anda 755,5 USD fiyatından işlem görmektedir ve 105,23B USD piyasa değerine sahiptir. BNB / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Binance Coin Ana Piyasa Performansı:

$ 33,72M USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,90
Binance Coin 24 saatlik fiyat değişimi
139,29M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki BNB / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BNB fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

BNB Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Binance Coin fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +6,738+%0,90
30 Gün$ +99,5+%15,16
60 Gün$ +89,73+%13,47
90 Gün$ +156,29+%26,08
Bugünkü Binance Coin Fiyatı Değişimi

Bugün, BNB, $ +6,738 (+%0,90) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Binance Coin 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +99,5 (+%15,16) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Binance Coin 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, BNB değişimi $ +89,73 (+%13,47) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Binance Coin 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +156,29 (+%26,08) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

BNB Fiyat Bilgisi

En güncel Binance Coin fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 741,36
$ 741,36$ 741,36

$ 759,06
$ 759,06$ 759,06

$ 861,04
$ 861,04$ 861,04

+%0,39

+%0,90

-%10,43

BNB Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 105,23B
$ 105,23B$ 105,23B

$ 33,72M
$ 33,72M$ 33,72M

139,29M
139,29M 139,29M

Binance Coin (BNB) Nedir?

Binance, ICO'dan, sembol olarak BNB'yi kullandığı Binance Coin adlı kendi parasını çıkardı. BNB, Binance zincirinde yerel olarak çalışır. Coin toplam 200 milyon arza sahiptir. Her üç ayda bir, tüm BNB'nin %50'sini yok edene kadar kriptodan kriptoya platformumuzdaki işlem hacmine dayalı olarak BNB'yi yok edeceğiz. Tüm işlemler blok zincirinde gerçekleşecektir. Sonuçta, 100 milyon BNB'yi yok edeceğiz ve geriye 100 milyon BNB bırakacağız. BNB coin'in kendisi, esasen Binance Ekosistemine güç sağlayan temel gaz olmak üzere, birden fazla kullanım biçimine sahiptir. Mevcut en belirgin kullanım örnekleri arasında şunlar bulunmaktadır: Borsada işlem ücretlerini ödemek, işlemlerde %50 indirimden faydalanmak (ilk yıl boyunca) olarak sıralanabilir. Crypto.com, MCO Visa Card ve mobil uygulamasını içeren platformuna, Binance'in BNB tokeni desteğini ekledi.

Binance Coin, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Binance Coin yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- BNB staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Binance Coin hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Binance Coin satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Binance Coin Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Binance Coin, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BNB fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Binance Coin fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Binance Coin Fiyat Geçmişi

BNB fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BNB kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Binance Coin fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Binance Coin (BNB) Token Ekonomisi

Binance Coin (BNB) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BNB tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Binance Coin (BNB) Satın Alma

Nasıl Binance Coin satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Binance Coin Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

BNB Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BNB / VND
19.880.982,5
1 BNB / AUD
A$1.163,47
1 BNB / GBP
566,625
1 BNB / EUR
649,73
1 BNB / USD
$755,5
1 BNB / MYR
RM3.195,765
1 BNB / TRY
30.733,74
1 BNB / JPY
¥111.058,5
1 BNB / ARS
ARS$1.020.944,925
1 BNB / RUB
60.054,695
1 BNB / INR
65.856,935
1 BNB / IDR
Rp12.385.243,92
1 BNB / KRW
1.044.947,16
1 BNB / PHP
43.479,025
1 BNB / EGP
￡E.36.188,45
1 BNB / BRL
R$4.185,47
1 BNB / CAD
C$1.035,035
1 BNB / BDT
91.203,96
1 BNB / NGN
1.142.958,175
1 BNB / UAH
31.179,485
1 BNB / VES
Bs92.926,5
1 BNB / CLP
$732.835
1 BNB / PKR
Rs211.683,545
1 BNB / KZT
404.872,45
1 BNB / THB
฿24.515,975
1 BNB / TWD
NT$22.536,565
1 BNB / AED
د.إ2.772,685
1 BNB / CHF
Fr604,4
1 BNB / HKD
HK$5.923,12
1 BNB / MAD
.د.م6.829,72
1 BNB / MXN
$14.226,065
1 BNB / PLN
2.780,24
1 BNB / RON
лв3.301,535
1 BNB / SEK
kr7.290,575
1 BNB / BGN
лв1.269,24
1 BNB / HUF
Ft259.710,68
1 BNB / CZK
16.024,155
1 BNB / KWD
د.ك228,9165
1 BNB / ILS
2.576,255

Binance Coin Kaynağı

Binance Coin hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Binance Coin Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

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BNB
BNB
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1 BNB = 755,5 USD

Al-Sat

BNBUSDT
$755,5
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+%1,70

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