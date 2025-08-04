Binance Coin (BNB) Nedir?

Binance, ICO'dan, sembol olarak BNB'yi kullandığı Binance Coin adlı kendi parasını çıkardı. BNB, Binance zincirinde yerel olarak çalışır. Coin toplam 200 milyon arza sahiptir. Her üç ayda bir, tüm BNB'nin %50'sini yok edene kadar kriptodan kriptoya platformumuzdaki işlem hacmine dayalı olarak BNB'yi yok edeceğiz. Tüm işlemler blok zincirinde gerçekleşecektir. Sonuçta, 100 milyon BNB'yi yok edeceğiz ve geriye 100 milyon BNB bırakacağız. BNB coin'in kendisi, esasen Binance Ekosistemine güç sağlayan temel gaz olmak üzere, birden fazla kullanım biçimine sahiptir. Mevcut en belirgin kullanım örnekleri arasında şunlar bulunmaktadır: Borsada işlem ücretlerini ödemek, işlemlerde %50 indirimden faydalanmak (ilk yıl boyunca) olarak sıralanabilir. Crypto.com, MCO Visa Card ve mobil uygulamasını içeren platformuna, Binance'in BNB tokeni desteğini ekledi.

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Binance Coin Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Binance Coin, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BNB fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Binance Coin fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Binance Coin Fiyat Geçmişi

BNB fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BNB kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Binance Coin fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Binance Coin (BNB) Token Ekonomisi

Binance Coin (BNB) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BNB tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Binance Coin (BNB) Satın Alma

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BNB Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BNB / VND ₫ 19.880.982,5 1 BNB / AUD A$ 1.163,47 1 BNB / GBP ￡ 566,625 1 BNB / EUR € 649,73 1 BNB / USD $ 755,5 1 BNB / MYR RM 3.195,765 1 BNB / TRY ₺ 30.733,74 1 BNB / JPY ¥ 111.058,5 1 BNB / ARS ARS$ 1.020.944,925 1 BNB / RUB ₽ 60.054,695 1 BNB / INR ₹ 65.856,935 1 BNB / IDR Rp 12.385.243,92 1 BNB / KRW ₩ 1.044.947,16 1 BNB / PHP ₱ 43.479,025 1 BNB / EGP ￡E. 36.188,45 1 BNB / BRL R$ 4.185,47 1 BNB / CAD C$ 1.035,035 1 BNB / BDT ৳ 91.203,96 1 BNB / NGN ₦ 1.142.958,175 1 BNB / UAH ₴ 31.179,485 1 BNB / VES Bs 92.926,5 1 BNB / CLP $ 732.835 1 BNB / PKR Rs 211.683,545 1 BNB / KZT ₸ 404.872,45 1 BNB / THB ฿ 24.515,975 1 BNB / TWD NT$ 22.536,565 1 BNB / AED د.إ 2.772,685 1 BNB / CHF Fr 604,4 1 BNB / HKD HK$ 5.923,12 1 BNB / MAD .د.م 6.829,72 1 BNB / MXN $ 14.226,065 1 BNB / PLN zł 2.780,24 1 BNB / RON лв 3.301,535 1 BNB / SEK kr 7.290,575 1 BNB / BGN лв 1.269,24 1 BNB / HUF Ft 259.710,68 1 BNB / CZK Kč 16.024,155 1 BNB / KWD د.ك 228,9165 1 BNB / ILS ₪ 2.576,255

Binance Coin Kaynağı

Binance Coin hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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