BONE SHIBASWAP (BONE) Nedir?

BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply.

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BONE SHIBASWAP Fiyat Geleceği Tahmini

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BONE SHIBASWAP Fiyat Geçmişi

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BONE SHIBASWAP (BONE) Token Ekonomisi

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BONE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BONE / VND ₫ 4.497,2335 1 BONE / AUD A$ 0,263186 1 BONE / GBP ￡ 0,128175 1 BONE / EUR € 0,146974 1 BONE / USD $ 0,1709 1 BONE / MYR RM 0,726325 1 BONE / TRY ₺ 6,950503 1 BONE / JPY ¥ 25,1223 1 BONE / ARS ARS$ 231,256753 1 BONE / RUB ₽ 13,555788 1 BONE / INR ₹ 14,909316 1 BONE / IDR Rp 2.801,638896 1 BONE / KRW ₩ 237,031464 1 BONE / PHP ₱ 9,864348 1 BONE / EGP ￡E. 8,283523 1 BONE / BRL R$ 0,945077 1 BONE / CAD C$ 0,234133 1 BONE / BDT ৳ 20,572942 1 BONE / NGN ₦ 257,766761 1 BONE / UAH ₴ 7,032535 1 BONE / VES Bs 21,0207 1 BONE / CLP $ 165,773 1 BONE / PKR Rs 47,884471 1 BONE / KZT ₸ 91,340923 1 BONE / THB ฿ 5,55425 1 BONE / TWD NT$ 5,097947 1 BONE / AED د.إ 0,627203 1 BONE / CHF Fr 0,13672 1 BONE / HKD HK$ 1,339856 1 BONE / MAD .د.م 1,543227 1 BONE / MXN $ 3,223174 1 BONE / PLN zł 0,630621 1 BONE / RON лв 0,750251 1 BONE / SEK kr 1,652603 1 BONE / BGN лв 0,287112 1 BONE / HUF Ft 58,888722 1 BONE / CZK Kč 3,633334 1 BONE / KWD د.ك 0,0517827 1 BONE / ILS ₪ 0,582769

BONE SHIBASWAP Kaynağı

BONE SHIBASWAP hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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