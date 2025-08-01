BONE Hakkında Daha Fazla Bilgi

BONE Fiyat Bilgileri

BONE Resmi Websitesi

BONE Token Ekonomisi

BONE Fiyat Tahmini

BONE Fiyat Geçmişi

BONE Satın Alma Kılavuzu

BONE / İtibari Para Dönüştürücüsü

BONE Spot

BONE USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

BONE SHIBASWAP Logosu

BONE SHIBASWAP Fiyatı(BONE)

BONE SHIBASWAP (BONE) Canlı Fiyat Grafiği

$0,1713
$0,1713$0,1713
+%2,201D
USD

BONE Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

BONE SHIBASWAP (BONE), şu anda 0,1709 USD fiyatından işlem görmektedir ve 39,29M USD piyasa değerine sahiptir. BONE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

BONE SHIBASWAP Ana Piyasa Performansı:

$ 178,24K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,20
BONE SHIBASWAP 24 saatlik fiyat değişimi
229,92M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki BONE / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BONE fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

BONE Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için BONE SHIBASWAP fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,003687+%2,20
30 Gün$ -0,0297-%14,81
60 Gün$ -0,1-%36,92
90 Gün$ -0,1304-%43,28
Bugünkü BONE SHIBASWAP Fiyatı Değişimi

Bugün, BONE, $ +0,003687 (+%2,20) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

BONE SHIBASWAP 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,0297 (-%14,81) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

BONE SHIBASWAP 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, BONE değişimi $ -0,1 (-%36,92) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

BONE SHIBASWAP 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,1304 (-%43,28) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

BONE Fiyat Bilgisi

En güncel BONE SHIBASWAP fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,156
$ 0,156$ 0,156

$ 0,1779
$ 0,1779$ 0,1779

$ 2,39
$ 2,39$ 2,39

+%0,47

+%2,20

-%11,36

BONE Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 39,29M
$ 39,29M$ 39,29M

$ 178,24K
$ 178,24K$ 178,24K

229,92M
229,92M 229,92M

BONE SHIBASWAP (BONE) Nedir?

BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply.

BONE SHIBASWAP, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, BONE SHIBASWAP yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- BONE staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda BONE SHIBASWAP hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, BONE SHIBASWAP satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

BONE SHIBASWAP Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, BONE SHIBASWAP, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BONE fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen BONE SHIBASWAP fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

BONE SHIBASWAP Fiyat Geçmişi

BONE fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BONE kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen BONE SHIBASWAP fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

BONE SHIBASWAP (BONE) Token Ekonomisi

BONE SHIBASWAP (BONE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BONE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

BONE SHIBASWAP (BONE) Satın Alma

Nasıl BONE SHIBASWAP satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım BONE SHIBASWAP Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

BONE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BONE / VND
4.497,2335
1 BONE / AUD
A$0,263186
1 BONE / GBP
0,128175
1 BONE / EUR
0,146974
1 BONE / USD
$0,1709
1 BONE / MYR
RM0,726325
1 BONE / TRY
6,950503
1 BONE / JPY
¥25,1223
1 BONE / ARS
ARS$231,256753
1 BONE / RUB
13,555788
1 BONE / INR
14,909316
1 BONE / IDR
Rp2.801,638896
1 BONE / KRW
237,031464
1 BONE / PHP
9,864348
1 BONE / EGP
￡E.8,283523
1 BONE / BRL
R$0,945077
1 BONE / CAD
C$0,234133
1 BONE / BDT
20,572942
1 BONE / NGN
257,766761
1 BONE / UAH
7,032535
1 BONE / VES
Bs21,0207
1 BONE / CLP
$165,773
1 BONE / PKR
Rs47,884471
1 BONE / KZT
91,340923
1 BONE / THB
฿5,55425
1 BONE / TWD
NT$5,097947
1 BONE / AED
د.إ0,627203
1 BONE / CHF
Fr0,13672
1 BONE / HKD
HK$1,339856
1 BONE / MAD
.د.م1,543227
1 BONE / MXN
$3,223174
1 BONE / PLN
0,630621
1 BONE / RON
лв0,750251
1 BONE / SEK
kr1,652603
1 BONE / BGN
лв0,287112
1 BONE / HUF
Ft58,888722
1 BONE / CZK
3,633334
1 BONE / KWD
د.ك0,0517827
1 BONE / ILS
0,582769

BONE SHIBASWAP Kaynağı

BONE SHIBASWAP hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi BONE SHIBASWAP Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: BONE SHIBASWAP Hakkında Diğer Sorular

Öne Çıkan Haberler

What is XRP Ledger? Complete Beginner’s Guide to XRPL

The XRP Ledger processes over 1,500 transactions per second while using less energy than a single email server. If you’ve been wondering “what is XRP Ledger” or how it differs from other blockchain networks, you’re in the right place. This guide explains everything about XRPL in simple terms, perfect for beginners who want to understand this revolutionary payment system.

August 1, 2025

Yala Nedir? Adanın Ötesinde Trilyonlarca Değerin Kilidini Açan Yeni Bir Bitcoin Ekosistemi

Yala protokolünün, Bitcoin ile DeFi arasındaki boşluğu nasıl kapattığını ve BTC sahiplerinin varlık egemenliğinden ödün vermeden gerçek dünya varlığı (RWA) getirileri elde etmelerini nasıl sağladığını öğrenin. Yenilikçi teknolojisini, güçlü ekibini ve 8 milyon dolarlık tohum finansmanını keşfedin; Bitcoin DeFi alanında yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık edin.

August 1, 2025

Cycle Network Nedir? Köprü Olmadan Çapraz Zincir Likidite Toplama Ağı Çözümü

Cycle Network, tüm blok zinciri L1/L2 ağlarını destekleyen devrim niteliğinde bir köprü olmadan çapraz zincir likidite toplama ağıdır. Zincir soyutlama teknolojisi ve ZK-rollup sıfır bilgi kanıtı aracılığıyla güvenli ve verimli bir çapraz zincir DeFi çözümü sunar. CYC token ekonomik modelini ve teknik avantajlarını öğrenin.

August 1, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Hesaplayıcı

Miktar

BONE
BONE
USD
USD

1 BONE = 0,1709 USD

Al-Sat

BONEUSDT
$0,1709
$0,1709$0,1709
+%3,07

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti