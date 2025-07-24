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BONKYO Fiyatı(BONKYO)

BONKYO (BONKYO) Canlı Fiyat Grafiği

$0,005941
$0,005941$0,005941
+%98,031D
USD

BONKYO Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

BONKYO (BONKYO), şu anda 0,005941 USD fiyatından işlem görmektedir ve -- USD piyasa değerine sahiptir. BONKYO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

BONKYO Ana Piyasa Performansı:

$ 35,13K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%98,03
BONKYO 24 saatlik fiyat değişimi
-- USD
Dolaşımdaki arz

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BONKYO Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için BONKYO fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00294095+%98,03
30 Gün$ +0,002941+%98,03
60 Gün$ +0,002941+%98,03
90 Gün$ +0,002941+%98,03
Bugünkü BONKYO Fiyatı Değişimi

Bugün, BONKYO, $ +0,00294095 (+%98,03) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

BONKYO 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,002941 (+%98,03) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

BONKYO 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, BONKYO değişimi $ +0,002941 (+%98,03) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

BONKYO 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,002941 (+%98,03) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

BONKYO Fiyat Bilgisi

En güncel BONKYO fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,003
$ 0,003$ 0,003

$ 0,008181
$ 0,008181$ 0,008181

$ 0,008181
$ 0,008181$ 0,008181

-%5,51

+%98,03

+%98,03

BONKYO Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 35,13K
$ 35,13K$ 35,13K

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BONKYO (BONKYO) Nedir?

BONKYO, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, BONKYO yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- BONKYO staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
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Kapsamlı kaynaklarımız, BONKYO satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

BONKYO Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, BONKYO, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BONKYO fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen BONKYO fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

BONKYO Fiyat Geçmişi

BONKYO fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BONKYO kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen BONKYO fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

BONKYO (BONKYO) Token Ekonomisi

BONKYO (BONKYO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BONKYO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

BONKYO (BONKYO) Satın Alma

Nasıl BONKYO satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım BONKYO Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

BONKYO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BONKYO / VND
156,337415
1 BONKYO / AUD
A$0,00903032
1 BONKYO / GBP
0,00439634
1 BONKYO / EUR
0,00504985
1 BONKYO / USD
$0,005941
1 BONKYO / MYR
RM0,02507102
1 BONKYO / TRY
0,24090755
1 BONKYO / JPY
¥0,873327
1 BONKYO / ARS
ARS$7,55849666
1 BONKYO / RUB
0,47153717
1 BONKYO / INR
0,51407473
1 BONKYO / IDR
Rp97,39342704
1 BONKYO / KRW
8,20576861
1 BONKYO / PHP
0,3392311
1 BONKYO / EGP
￡E.0,29146546
1 BONKYO / BRL
R$0,03279432
1 BONKYO / CAD
C$0,00807976
1 BONKYO / BDT
0,72587138
1 BONKYO / NGN
9,08408605
1 BONKYO / UAH
0,24809616
1 BONKYO / VES
Bs0,71292
1 BONKYO / CLP
$5,64395
1 BONKYO / PKR
Rs1,68730341
1 BONKYO / KZT
3,22352719
1 BONKYO / THB
฿0,19236958
1 BONKYO / TWD
NT$0,17520009
1 BONKYO / AED
د.إ0,02180347
1 BONKYO / CHF
Fr0,00469339
1 BONKYO / HKD
HK$0,04657744
1 BONKYO / MAD
.د.م0,05329077
1 BONKYO / MXN
$0,11038378
1 BONKYO / PLN
0,02150642
1 BONKYO / RON
лв0,02566512
1 BONKYO / SEK
kr0,05661773
1 BONKYO / BGN
лв0,00986206
1 BONKYO / HUF
Ft2,00841446
1 BONKYO / CZK
0,12428572
1 BONKYO / KWD
د.ك0,001812005
1 BONKYO / ILS
0,01996176

BONKYO Kaynağı

BONKYO hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

BONKYO
BONKYO
USD
USD

1 BONKYO = 0,005941 USD

Al-Sat

BONKYOUSDT
$0,005941
$0,005941$0,005941
+%98,03

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