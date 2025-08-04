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BitcoinSV Fiyatı(BSV)

BitcoinSV (BSV) Canlı Fiyat Grafiği

$25,81
$25,81$25,81
+%0,381D
USD

BSV Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

BitcoinSV (BSV), şu anda 25,8 USD fiyatından işlem görmektedir ve 513,44M USD piyasa değerine sahiptir. BSV / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

BitcoinSV Ana Piyasa Performansı:

$ 215,66K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,38
BitcoinSV 24 saatlik fiyat değişimi
19,90M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki BSV / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BSV fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

BSV Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için BitcoinSV fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0977+%0,38
30 Gün$ +1,29+%5,26
60 Gün$ -7,68-%22,94
90 Gün$ -10,88-%29,67
Bugünkü BitcoinSV Fiyatı Değişimi

Bugün, BSV, $ +0,0977 (+%0,38) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

BitcoinSV 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +1,29 (+%5,26) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

BitcoinSV 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, BSV değişimi $ -7,68 (-%22,94) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

BitcoinSV 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -10,88 (-%29,67) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

BSV Fiyat Bilgisi

En güncel BitcoinSV fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 25,6
$ 25,6$ 25,6

$ 26,17
$ 26,17$ 26,17

$ 495,1033
$ 495,1033$ 495,1033

-%0,70

+%0,38

-%14,55

BSV Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 513,44M
$ 513,44M$ 513,44M

$ 215,66K
$ 215,66K$ 215,66K

19,90M
19,90M 19,90M

BitcoinSV (BSV) Nedir?

Bitcoin SV, Antiguan merkezli CoinGeek Mining'in talebi ve sponsorluğunda oluşturuldu. Geliştirme çalışmaları nChain tarafından başlatıldı. Proje, madencilere net bir BCH uygulama seçeneği sunmayı ve işletmelerin güvenilir bir şekilde uygulama ve web siteleri oluşturmasına olanak sağlamayı amaçlamaktadır.

BitcoinSV, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, BitcoinSV yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- BSV staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda BitcoinSV hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, BitcoinSV satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

BitcoinSV Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, BitcoinSV, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BSV fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen BitcoinSV fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

BitcoinSV Fiyat Geçmişi

BSV fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BSV kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen BitcoinSV fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

BitcoinSV (BSV) Token Ekonomisi

BitcoinSV (BSV) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BSV tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

BitcoinSV (BSV) Satın Alma

Nasıl BitcoinSV satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım BitcoinSV Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

BSV Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BSV / VND
678.927
1 BSV / AUD
A$39,732
1 BSV / GBP
19,35
1 BSV / EUR
22,188
1 BSV / USD
$25,8
1 BSV / MYR
RM109,134
1 BSV / TRY
1.049,286
1 BSV / JPY
¥3.792,6
1 BSV / ARS
ARS$34.864,83
1 BSV / RUB
2.050,842
1 BSV / INR
2.255,694
1 BSV / IDR
Rp422.950,752
1 BSV / KRW
35.684,496
1 BSV / PHP
1.482,21
1 BSV / EGP
￡E.1.236,852
1 BSV / BRL
R$143,448
1 BSV / CAD
C$35,346
1 BSV / BDT
3.114,576
1 BSV / NGN
39.031,53
1 BSV / UAH
1.064,766
1 BSV / VES
Bs3.173,4
1 BSV / CLP
$25.026
1 BSV / PKR
Rs7.228,902
1 BSV / KZT
13.826,22
1 BSV / THB
฿837,726
1 BSV / TWD
NT$769,872
1 BSV / AED
د.إ94,686
1 BSV / CHF
Fr20,64
1 BSV / HKD
HK$202,272
1 BSV / MAD
.د.م233,232
1 BSV / MXN
$486,072
1 BSV / PLN
95,202
1 BSV / RON
лв113,004
1 BSV / SEK
kr248,97
1 BSV / BGN
лв43,344
1 BSV / HUF
Ft8.874,942
1 BSV / CZK
547,476
1 BSV / KWD
د.ك7,8174
1 BSV / ILS
87,72

BitcoinSV Kaynağı

BitcoinSV hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi BitcoinSV Websitesi
Blok Gezgini

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