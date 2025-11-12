Bugünkü Bullish Degen Fiyatı

Bugünkü Bullish Degen (BULLISH) fiyatı $ 0,01288 olup, son 24 saatte % 17,05 değişim gösterdi. Mevcut BULLISH / USD dönüşüm oranı BULLISH başına $ 0,01288 şeklindedir.

Bullish Degen, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- BULLISH şeklindedir. Son 24 saat içinde BULLISH, $ 0,00948 (en düşük) ile $ 0,02011 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BULLISH, son bir saatte +%9,89 ve son 7 günde -%17,02 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 65,94K seviyesine ulaştı.

Bullish Degen (BULLISH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 65,94K$ 65,94K $ 65,94K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,88M$ 12,88M $ 12,88M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

