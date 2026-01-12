Bugünkü ByteNova Fiyatı

Bugünkü ByteNova (BYTE) fiyatı $ 0,00648 olup, son 24 saatte % 24,73 değişim gösterdi. Mevcut BYTE / USD dönüşüm oranı BYTE başına $ 0,00648 şeklindedir.

ByteNova, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- BYTE şeklindedir. Son 24 saat içinde BYTE, $ 0,00623 (en düşük) ile $ 0,00975 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BYTE, son bir saatte -%1,37 ve son 7 günde -%78,40 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 123,04K seviyesine ulaştı.

ByteNova (BYTE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 123,04K$ 123,04K $ 123,04K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,48M$ 6,48M $ 6,48M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

