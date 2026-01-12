BorsaDEX+
Bugünkü canlı ByteNova fiyatı 0,00648 USD. BYTE piyasa değeri ise -- USD. BYTE / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

ByteNova (BYTE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-12 23:02:56 (UTC+8)

Bugünkü ByteNova Fiyatı

Bugünkü ByteNova (BYTE) fiyatı $ 0,00648 olup, son 24 saatte % 24,73 değişim gösterdi. Mevcut BYTE / USD dönüşüm oranı BYTE başına $ 0,00648 şeklindedir.

ByteNova, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- BYTE şeklindedir. Son 24 saat içinde BYTE, $ 0,00623 (en düşük) ile $ 0,00975 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BYTE, son bir saatte -%1,37 ve son 7 günde -%78,40 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 123,04K seviyesine ulaştı.

ByteNova (BYTE) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 123,04K
$ 123,04K$ 123,04K

$ 6,48M
$ 6,48M$ 6,48M

--
----

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

BSC

Şu anki ByteNova piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 123,04K. Dolaşımdaki BYTE arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,48M.

ByteNova Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00623
$ 0,00623$ 0,00623
24 sa Düşük
$ 0,00975
$ 0,00975$ 0,00975
24 sa Yüksek

$ 0,00623
$ 0,00623$ 0,00623

$ 0,00975
$ 0,00975$ 0,00975

--
----

--
----

-%1,37

-%24,73

-%78,40

-%78,40

ByteNova (BYTE) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için ByteNova fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00212901-%24,73
30 Gün$ -0,02352-%78,40
60 Gün$ -0,02352-%78,40
90 Gün$ -0,02352-%78,40
Bugünkü ByteNova Fiyatı Değişimi

Bugün, BYTE, $ -0,00212901 (-%24,73) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

ByteNova 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,02352 (-%78,40) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

ByteNova 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, BYTE değişimi $ -0,02352 (-%78,40) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

ByteNova 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,02352 (-%78,40) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

ByteNova (BYTE) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

ByteNova Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

ByteNova için Fiyat Tahmini

2030 için ByteNova (BYTE) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, BYTE için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için ByteNova (BYTE) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde)

2040 yılında ByteNova fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

ByteNova (BYTE) Nedir?

ByteNova is building the next generation of personalized AI, powered by edge intelligence and an open agent ecosystem that redefines how humans interact with technology.

ByteNova Kaynağı

ByteNova hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi ByteNova Websitesi
Blok Gezgini

Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-12 23:02:56 (UTC+8)

ByteNova (BYTE) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
ByteNova Öne Çıkan Haberler

ByteNova Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

BYTE USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)

Kaldıraçlı BYTE long veya short pozisyonu açın. MEXC'de BYTEUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.

MEXC'de ByteNova (BYTE) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı ByteNova fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
BYTE/USDT
$0,00648
$0,00648$0,00648
-%24,73
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

