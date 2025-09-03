CARDS Hakkında Daha Fazla Bilgi

CARDS Fiyat Bilgileri

CARDS Token Ekonomisi

CARDS Fiyat Tahmini

CARDS Fiyat Geçmişi

CARDS Satın Alma Kılavuzu

CARDS / İtibari Para Dönüştürücüsü

CARDS Spot

CARDS USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Collector Crypt Logosu

Collector Crypt Fiyatı(CARDS)

1 CARDS / USD Canlı Fiyatı:

$0,1786
$0,1786$0,1786
+%257,201D
USD
Collector Crypt (CARDS) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-03 14:08:30 (UTC+8)

Collector Crypt (CARDS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,05
$ 0,05$ 0,05
24 sa Düşük
$ 0,225
$ 0,225$ 0,225
24 sa Yüksek

$ 0,05
$ 0,05$ 0,05

$ 0,225
$ 0,225$ 0,225

--
----

--
----

+%17,50

+%257,20

+%257,20

+%257,20

Collector Crypt (CARDS) canlı fiyatı $ 0,1786. CARDS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,05 ve en yüksek $ 0,225 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CARDS için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CARDS son bir saatte +%17,50 değişim gösterdi, 24 saatte +%257,20 ve son 7 günde +%257,20 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Collector Crypt (CARDS) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 45,57K
$ 45,57K$ 45,57K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

SOL

Şu anki Collector Crypt piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 45,57K. Dolaşımdaki CARDS arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

Collector Crypt (CARDS) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Collector Crypt fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,1286+%257,20
30 Gün$ +0,1286+%257,20
60 Gün$ +0,1286+%257,20
90 Gün$ +0,1286+%257,20
Bugünkü Collector Crypt Fiyatı Değişimi

Bugün, CARDS, $ +0,1286 (+%257,20) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Collector Crypt 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,1286 (+%257,20) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Collector Crypt 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, CARDS değişimi $ +0,1286 (+%257,20) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Collector Crypt 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,1286 (+%257,20) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Collector Crypt (CARDS) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Collector Crypt Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Collector Crypt (CARDS) Nedir?

Collector Crypt, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Collector Crypt yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- CARDS staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Collector Crypt hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Collector Crypt satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Collector Crypt Fiyat Tahmini (USD)

Collector Crypt (CARDS) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Collector Crypt (CARDS) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Collector Crypt için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Collector Crypt fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Collector Crypt (CARDS) Token Ekonomisi

Collector Crypt (CARDS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CARDS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Collector Crypt (CARDS) Satın Alma

Nasıl Collector Crypt satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Collector Crypt Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

CARDS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 Collector Crypt(CARDS) / VND
4.699,859
1 Collector Crypt(CARDS) / AUD
A$0,273258
1 Collector Crypt(CARDS) / GBP
0,132164
1 Collector Crypt(CARDS) / EUR
0,15181
1 Collector Crypt(CARDS) / USD
$0,1786
1 Collector Crypt(CARDS) / MYR
RM0,753692
1 Collector Crypt(CARDS) / TRY
7,351176
1 Collector Crypt(CARDS) / JPY
¥26,4328
1 Collector Crypt(CARDS) / ARS
ARS$242,662034
1 Collector Crypt(CARDS) / RUB
14,384444
1 Collector Crypt(CARDS) / INR
15,73466
1 Collector Crypt(CARDS) / IDR
Rp2.927,868384
1 Collector Crypt(CARDS) / KRW
248,74515
1 Collector Crypt(CARDS) / PHP
10,255212
1 Collector Crypt(CARDS) / EGP
￡E.8,669244
1 Collector Crypt(CARDS) / BRL
R$0,975156
1 Collector Crypt(CARDS) / CAD
C$0,244682
1 Collector Crypt(CARDS) / BDT
21,721332
1 Collector Crypt(CARDS) / NGN
274,768956
1 Collector Crypt(CARDS) / COP
$717,268316
1 Collector Crypt(CARDS) / ZAR
R.3,163006
1 Collector Crypt(CARDS) / UAH
7,38511
1 Collector Crypt(CARDS) / VES
Bs26,6114
1 Collector Crypt(CARDS) / CLP
$173,7778
1 Collector Crypt(CARDS) / PKR
Rs50,536656
1 Collector Crypt(CARDS) / KZT
96,43507
1 Collector Crypt(CARDS) / THB
฿5,788426
1 Collector Crypt(CARDS) / TWD
NT$5,486592
1 Collector Crypt(CARDS) / AED
د.إ0,655462
1 Collector Crypt(CARDS) / CHF
Fr0,14288
1 Collector Crypt(CARDS) / HKD
HK$1,39308
1 Collector Crypt(CARDS) / AMD
֏68,32343
1 Collector Crypt(CARDS) / MAD
.د.م1,614544
1 Collector Crypt(CARDS) / MXN
$3,346964
1 Collector Crypt(CARDS) / SAR
ريال0,66975
1 Collector Crypt(CARDS) / PLN
0,653676
1 Collector Crypt(CARDS) / RON
лв0,778696
1 Collector Crypt(CARDS) / SEK
kr1,68777
1 Collector Crypt(CARDS) / BGN
лв0,300048
1 Collector Crypt(CARDS) / HUF
Ft60,70614
1 Collector Crypt(CARDS) / CZK
3,75953
1 Collector Crypt(CARDS) / KWD
د.ك0,054473
1 Collector Crypt(CARDS) / ILS
0,603668
1 Collector Crypt(CARDS) / AOA
Kz162,806402
1 Collector Crypt(CARDS) / BHD
.د.ب0,0673322
1 Collector Crypt(CARDS) / BMD
$0,1786
1 Collector Crypt(CARDS) / DKK
kr1,144826
1 Collector Crypt(CARDS) / HNL
L4,70611
1 Collector Crypt(CARDS) / MUR
8,25132
1 Collector Crypt(CARDS) / NAD
$3,163006
1 Collector Crypt(CARDS) / NOK
kr1,791358
1 Collector Crypt(CARDS) / NZD
$0,30362
1 Collector Crypt(CARDS) / PAB
B/.0,1786
1 Collector Crypt(CARDS) / PGK
K0,748334
1 Collector Crypt(CARDS) / QAR
ر.ق0,650104
1 Collector Crypt(CARDS) / RSD
дин.17,990378

Collector Crypt Kaynağı

Collector Crypt hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Collector Crypt Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Collector Crypt (CARDS) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı CARDS fiyatı, 0,1786 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
CARDS / USD güncel fiyatı nedir?
CARDS / USD güncel fiyatı $ 0,1786. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Collector Crypt varlığının piyasa değeri nedir?
CARDS piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki CARDS arzı nedir?
Dolaşımdaki CARDS arzı, -- USD.
CARDS için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
CARDS, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük CARDS fiyatı (ATL) nedir?
CARDS, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
CARDS işlem hacmi nedir?
CARDS için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 45,57K USD.
CARDS bu yıl daha da yükselir mi?
CARDS piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için CARDS fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-03 14:08:30 (UTC+8)

Collector Crypt (CARDS) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-02 19:30:00Sektör Haberleri
Linea Network DeFi TVL Son Bir Haftada %60,30 Artarak Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-01 20:12:00Sektör Haberleri
Veri: WLFI Küresel Vadeli İşlemler Açık Pozisyonları 900 Milyon Doları Aştı
09-01 17:35:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası WLFI Listesinin Arifesinde Yaygın Düşüş Yaşıyor, Toplam Piyasa Değeri 3,8 Trilyon Dolar Aralığına Düşüyor
09-01 16:14:00Sektör Haberleri
美國以太坊現貨ETF在8月份錄得38.7億美元流入
09-01 12:12:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 3.825 trilyon dolara düştü, 24 saatlik düşüş oranı %1.5
09-01 09:42:00Ekonomik Veriler
Federal Reserve'in Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı %87,4

Öne Çıkan Haberler

Portal to Bitcoin (PTB) Nedir? Güven Minimizasyonlu Çapraz Zincir Takaslarına Tümüyle Rehber

Bu kapsamlı rehber, Portal to Bitcoin’ın çapraz zincir ticaretinde saklama riskini çözme konusundaki devrim niteliğindeki yaklaşımını, yerel PTB token’ının faydasını ve BitScaler teknolojisinin Bitcoin’in DeFi’deki rolünü nasıl şekillendirdiğini keşfetmektedir. İster saklama gerektirmeyen alternatifler arayan bir kripto tüccarı olun, ister Bitcoin’e özgü DeFi altyapısına ilgi duyan bir geliştirici olun, bu makale Portal’ın yenilikçi ekosistemi ve tokenomics modeli hakkında temel bilgiler sunmaktadır.

September 3, 2025

RICE AI nedir? Devrim niteliğindeki DePIN merkeziyetsiz robot veri altyapısı ve $RICE token ekosistemi

$RICE token teşvik mekanizmasına dayanan RICE AI, robot endüstrisini merkeziyetsiz AI veri altyapısıyla yeniden şekillendiriyor ve dünyanın ilk robot AI veri pazarını oluşturuyor. Hemen öğrenin!

September 1, 2025

什么是Arc公链？重塑稳定币支付的下一代公链技术解析

Arc区块链是Circle推出的专为USDC设计的Layer1公链，使用USDC作为Gas代币，提供高性能和可选隐私功能。本文详细解析Arc的技术架构、代币经济学及应用场景。

September 1, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

CARDS / USD Hesaplayıcı

Miktar

CARDS
CARDS
USD
USD

1 CARDS = 0,1786 USD

CARDS Al-Sat

CARDSUSDT
$0,1786
$0,1786$0,1786
+%257,20

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti