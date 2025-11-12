Bugünkü Canton Network Fiyatı

Bugünkü Canton Network (CC) fiyatı $ 0,1291 olup, son 24 saatte % 12,48 değişim gösterdi. Mevcut CC / USD dönüşüm oranı CC başına $ 0,1291 şeklindedir.

Canton Network, şu anda piyasa değeri açısından $ 4,51B ile 29. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 34,96B CC şeklindedir. Son 24 saat içinde CC, $ 0,0941 (en düşük) ile $ 0,1381 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,1594805793955608 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,09706168128222582 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CC, son bir saatte +%0,23 ve son 7 günde +%244,26 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 14,62M seviyesine ulaştı.

Canton Network (CC) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.29 Piyasa Değeri $ 4,51B$ 4,51B $ 4,51B Hacim (24 Sa) $ 14,62M$ 14,62M $ 14,62M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,51B$ 4,51B $ 4,51B Dolaşım Arzı 34,96B 34,96B 34,96B Maksimum Arz ---- -- Toplam Arz 34.962.782.790,91873 34.962.782.790,91873 34.962.782.790,91873 Pazar Payı %0,12 Herkese Açık Blok Zinciri CANTON

