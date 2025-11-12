BorsaDEX+
Bugünkü canlı Canton Network fiyatı 0,1291 USD. CC piyasa değeri ise 4.513.695.258,307608043 USD. CC / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

Canton Network Logosu

Canton Network Fiyatı(CC)

1 CC / USD Canlı Fiyatı:

$0,1297
$0,1297
+%12,481D
USD
Canton Network (CC) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-12 11:16:48 (UTC+8)

Bugünkü Canton Network Fiyatı

Bugünkü Canton Network (CC) fiyatı $ 0,1291 olup, son 24 saatte % 12,48 değişim gösterdi. Mevcut CC / USD dönüşüm oranı CC başına $ 0,1291 şeklindedir.

Canton Network, şu anda piyasa değeri açısından $ 4,51B ile 29. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 34,96B CC şeklindedir. Son 24 saat içinde CC, $ 0,0941 (en düşük) ile $ 0,1381 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,1594805793955608 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,09706168128222582 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CC, son bir saatte +%0,23 ve son 7 günde +%244,26 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 14,62M seviyesine ulaştı.

Canton Network (CC) Piyasa Bilgileri

No.29

$ 4,51B
$ 4,51B$ 4,51B

$ 14,62M
$ 14,62M$ 14,62M

$ 4,51B
$ 4,51B$ 4,51B

34,96B
34,96B 34,96B

--
----

34.962.782.790,91873
34.962.782.790,91873 34.962.782.790,91873

%0,12

CANTON

Şu anki Canton Network piyasa değeri $ 4,51B olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 14,62M. Dolaşımdaki CC arzı 34,96B olup, toplam arzı 34962782790.91873. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,51B.

Canton Network Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0941
$ 0,0941$ 0,0941
24 sa Düşük
$ 0,1381
$ 0,1381$ 0,1381
24 sa Yüksek

$ 0,0941
$ 0,0941$ 0,0941

$ 0,1381
$ 0,1381$ 0,1381

$ 0,1594805793955608
$ 0,1594805793955608$ 0,1594805793955608

$ 0,09706168128222582
$ 0,09706168128222582$ 0,09706168128222582

+%0,23

+%12,48

+%244,26

+%244,26

Canton Network (CC) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Canton Network fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,014391+%12,48
30 Gün$ +0,0916+%244,26
60 Gün$ +0,0916+%244,26
90 Gün$ +0,0916+%244,26
Bugünkü Canton Network Fiyatı Değişimi

Bugün, CC, $ +0,014391 (+%12,48) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Canton Network 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,0916 (+%244,26) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Canton Network 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, CC değişimi $ +0,0916 (+%244,26) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Canton Network 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,0916 (+%244,26) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Canton Network (CC) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Canton Network Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Canton Network için Fiyat Tahmini

2030 için Canton Network (CC) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, CC için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Canton Network (CC) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında Canton Network fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

Canton Network varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Canton Network Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, CC varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl Canton Network Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

Canton Network ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de CC satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Canton Network satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, Canton Network (CC) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut 34,96B adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra Canton Network anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
Canton Network (CC) Satın Alma Kılavuzu

Canton Network ile Neler Yapabilirsiniz

Canton Network sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.

Canton Network (CC) Nedir?

The Canton Network is the only public, permissionless blockchain purpose-built for institutional finance– uniquely combining privacy, compliance, and scalability. Governed by the Canton Foundation with participation from leading global financial institutions, Canton enables real-time, secure synchronization and settlement across multiple asset classes on a shared, interoperable infrastructure. The network is powered by its native token, Canton Coin, and supports decentralized governance and collaborative application development. It’s the proven link between the promise of blockchain and the power of global finance, making finance flow the way it should.

Canton Network Kaynağı

Canton Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Canton Network Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Canton Network Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 Canton Network ne kadar olacak?
Canton Network yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --$, 2030 yılına kadar --$ ve 2035 yılına kadar --$ ve 2040 yılına kadar --$ değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel Canton Network fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-12 11:16:48 (UTC+8)

Canton Network (CC) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-11 01:50:49Sektör Haberleri
Son 7 Günün Genel Blok Zinciri Aktivite Sıralaması: Solana Lider Konumunu Koruyor
11-10 22:54:23Sektör Haberleri
CoinShares: Geçen Hafta Dijital Varlık Yatırım Ürünlerinden 1,17 Milyar Dolarlık Net Çıkış
11-10 19:50:05Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 29'a Yükseldi, Piyasa "Aşırı Korku"dan "Korku"ya Geçiş Yaptı
11-10 15:27:00Para Birimi Politikası
ABD Senatosu'ndaki "hükümet kapanma kararı" üzerine yapılan usul oylaması geçti
11-08 07:05:00Sektör Haberleri
"Klasik" Altcoinler Geniş Çapta Yükseliyor, Depolama ve Gizlilik Sektörü Tokenları Bağımsız Piyasa Eğilimleri Gösteriyor
11-07 21:26:04Sektör Haberleri
Muhtemelen birden fazla proje çöküşünden etkilenerek, ağ genelindeki toplam borç verme protokolü TVL'si neredeyse 12 milyar $ düştü

