Bugünkü Constellation Energy Fiyatı

Bugünkü Constellation Energy (CEGON) fiyatı $ 350,15 olup, son 24 saatte % 16,72 değişim gösterdi. Mevcut CEGON / USD dönüşüm oranı CEGON başına $ 350,15 şeklindedir.

Constellation Energy, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 3719. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 CEGON şeklindedir. Son 24 saat içinde CEGON, $ 300 (en düşük) ile $ 350,23 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 345,9184432355917 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 321,76792267134493 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CEGON, son bir saatte +%0,63 ve son 7 günde +%16,71 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 2,50M seviyesine ulaştı.

Constellation Energy (CEGON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3719 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 2,50M$ 2,50M $ 2,50M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 0,00000338 0,00000338 0,00000338 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Constellation Energy piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 2,50M. Dolaşımdaki CEGON arzı 0,00 olup, toplam arzı 0.00000338. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 0,00.