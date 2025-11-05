BorsaDEX+
Bugünkü canlı CKEC fiyatı 0.2565 USD. CKEC / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. CKEC fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

CKEC Hakkında Daha Fazla Bilgi

CKEC Fiyat Bilgileri

CKEC Nedir

CKEC Whitepaper

CKEC Resmi Websitesi

CKEC Token Ekonomisi

CKEC Fiyat Tahmini

CKEC Fiyat Geçmişi

CKEC Satın Alma Kılavuzu

CKEC / İtibari Para Dönüştürücüsü

CKEC Logosu

CKEC Fiyatı(CKEC)

1 CKEC / USD Canlı Fiyatı:

$0,2565
$0,2565$0,2565
+%5,121D
USD
CKEC (CKEC) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:26:53 (UTC+8)

CKEC (CKEC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,2
$ 0,2$ 0,2
24 sa Düşük
$ 0,2723
$ 0,2723$ 0,2723
24 sa Yüksek

$ 0,2
$ 0,2$ 0,2

$ 0,2723
$ 0,2723$ 0,2723

--
----

--
----

+%4,69

+%5,12

+%9,05

+%9,05

CKEC (CKEC) canlı fiyatı $ 0,2565. CKEC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,2 ve en yüksek $ 0,2723 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CKEC için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CKEC son bir saatte +%4,69 değişim gösterdi, 24 saatte +%5,12 ve son 7 günde +%9,05 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

CKEC (CKEC) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 18,99K
$ 18,99K$ 18,99K

$ 64,13M
$ 64,13M$ 64,13M

--
----

250.000.000
250.000.000 250.000.000

ARB

Şu anki CKEC piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 18,99K. Dolaşımdaki CKEC arzı -- olup, toplam arzı 250000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 64,13M.

CKEC (CKEC) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için CKEC fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,012493+%5,12
30 Gün$ +0,1765+%220,62
60 Gün$ +0,1765+%220,62
90 Gün$ +0,1765+%220,62
Bugünkü CKEC Fiyatı Değişimi

Bugün, CKEC, $ +0,012493 (+%5,12) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

CKEC 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,1765 (+%220,62) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

CKEC 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, CKEC değişimi $ +0,1765 (+%220,62) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

CKEC 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,1765 (+%220,62) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

CKEC (CKEC) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

CKEC Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

CKEC (CKEC) Nedir?

CKEC, eSpor endüstrisinin küresel merkezi olarak hizmet verir; eğitimi ve teknolojiyi kullanarak yetenekleri geliştirir, sürdürülebilir büyümeyi destekler ve eSpor ekosistemini dönüştürür.

CKEC, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, CKEC yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- CKEC staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda CKEC hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, CKEC satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

CKEC Fiyat Tahmini (USD)

CKEC (CKEC) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? CKEC (CKEC) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak CKEC için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

CKEC fiyat tahminini hemen kontrol edin!

CKEC (CKEC) Token Ekonomisi

CKEC (CKEC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CKEC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

CKEC (CKEC) Satın Alma

Nasıl CKEC satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım CKEC Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

CKEC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CKEC(CKEC) / VND
6.749,7975
1 CKEC(CKEC) / AUD
A$0,39501
1 CKEC(CKEC) / GBP
0,19494
1 CKEC(CKEC) / EUR
0,223155
1 CKEC(CKEC) / USD
$0,2565
1 CKEC(CKEC) / MYR
RM1,074735
1 CKEC(CKEC) / TRY
10,79352
1 CKEC(CKEC) / JPY
¥39,2445
1 CKEC(CKEC) / ARS
ARS$373,90518
1 CKEC(CKEC) / RUB
20,773935
1 CKEC(CKEC) / INR
22,76181
1 CKEC(CKEC) / IDR
Rp4.274,99829
1 CKEC(CKEC) / PHP
15,07707
1 CKEC(CKEC) / EGP
￡E.12,14784
1 CKEC(CKEC) / BRL
R$1,382535
1 CKEC(CKEC) / CAD
C$0,361665
1 CKEC(CKEC) / BDT
31,26735
1 CKEC(CKEC) / NGN
370,1295
1 CKEC(CKEC) / COP
$990,3465
1 CKEC(CKEC) / ZAR
R.4,486185
1 CKEC(CKEC) / UAH
10,79352
1 CKEC(CKEC) / TZS
T.Sh.630,2205
1 CKEC(CKEC) / VES
Bs57,1995
1 CKEC(CKEC) / CLP
$242,649
1 CKEC(CKEC) / PKR
Rs72,51768
1 CKEC(CKEC) / KZT
134,43165
1 CKEC(CKEC) / THB
฿8,34651
1 CKEC(CKEC) / TWD
NT$7,933545
1 CKEC(CKEC) / AED
د.إ0,941355
1 CKEC(CKEC) / CHF
Fr0,2052
1 CKEC(CKEC) / HKD
HK$1,993005
1 CKEC(CKEC) / AMD
֏98,124075
1 CKEC(CKEC) / MAD
.د.م2,388015
1 CKEC(CKEC) / MXN
$4,79142
1 CKEC(CKEC) / SAR
ريال0,961875
1 CKEC(CKEC) / ETB
Br39,231675
1 CKEC(CKEC) / KES
KSh33,137235
1 CKEC(CKEC) / JOD
د.أ0,1818585
1 CKEC(CKEC) / PLN
0,94905
1 CKEC(CKEC) / RON
лв1,13373
1 CKEC(CKEC) / SEK
kr2,454705
1 CKEC(CKEC) / BGN
лв0,43605
1 CKEC(CKEC) / HUF
Ft86,71239
1 CKEC(CKEC) / CZK
5,445495
1 CKEC(CKEC) / KWD
د.ك0,0787455
1 CKEC(CKEC) / ILS
0,83619
1 CKEC(CKEC) / BOB
Bs1,772415
1 CKEC(CKEC) / AZN
0,43605
1 CKEC(CKEC) / TJS
SM2,36493
1 CKEC(CKEC) / GEL
0,69768
1 CKEC(CKEC) / AOA
Kz234,889875
1 CKEC(CKEC) / BHD
.د.ب0,096444
1 CKEC(CKEC) / BMD
$0,2565
1 CKEC(CKEC) / DKK
kr1,664685
1 CKEC(CKEC) / HNL
L6,75621
1 CKEC(CKEC) / MUR
11,801565
1 CKEC(CKEC) / NAD
$4,460535
1 CKEC(CKEC) / NOK
kr2,6163
1 CKEC(CKEC) / NZD
$0,45144
1 CKEC(CKEC) / PAB
B/.0,2565
1 CKEC(CKEC) / PGK
K1,090125
1 CKEC(CKEC) / QAR
ر.ق0,93366
1 CKEC(CKEC) / RSD
дин.26,165565
1 CKEC(CKEC) / UZS
soʻm3.053,57094
1 CKEC(CKEC) / ALL
L21,574215
1 CKEC(CKEC) / ANG
ƒ0,459135
1 CKEC(CKEC) / AWG
ƒ0,459135
1 CKEC(CKEC) / BBD
$0,513
1 CKEC(CKEC) / BAM
KM0,43605
1 CKEC(CKEC) / BIF
Fr756,4185
1 CKEC(CKEC) / BND
$0,33345
1 CKEC(CKEC) / BSD
$0,2565
1 CKEC(CKEC) / JMD
$41,175945
1 CKEC(CKEC) / KHR
1.030,11939
1 CKEC(CKEC) / KMF
Fr109,269
1 CKEC(CKEC) / LAK
5.576,086845
1 CKEC(CKEC) / LKR
රු78,17607
1 CKEC(CKEC) / MDL
L4,34511
1 CKEC(CKEC) / MGA
Ar1.155,40425
1 CKEC(CKEC) / MOP
P2,052
1 CKEC(CKEC) / MVR
3,9501
1 CKEC(CKEC) / MWK
MK445,312215
1 CKEC(CKEC) / MZN
MT16,403175
1 CKEC(CKEC) / NPR
रु36,38709
1 CKEC(CKEC) / PYG
1.819,098
1 CKEC(CKEC) / RWF
Fr372,1815
1 CKEC(CKEC) / SBD
$2,110995
1 CKEC(CKEC) / SCR
3,68847
1 CKEC(CKEC) / SRD
$9,87525
1 CKEC(CKEC) / SVC
$2,244375
1 CKEC(CKEC) / SZL
L4,4631
1 CKEC(CKEC) / TMT
m0,900315
1 CKEC(CKEC) / TND
د.ت0,753597
1 CKEC(CKEC) / TTD
$1,73907
1 CKEC(CKEC) / UGX
Sh893,646
1 CKEC(CKEC) / XAF
Fr146,205
1 CKEC(CKEC) / XCD
$0,69255
1 CKEC(CKEC) / XOF
Fr146,205
1 CKEC(CKEC) / XPF
Fr26,4195
1 CKEC(CKEC) / BWP
P3,46275
1 CKEC(CKEC) / BZD
$0,515565
1 CKEC(CKEC) / CVE
$24,657345
1 CKEC(CKEC) / DJF
Fr45,4005
1 CKEC(CKEC) / DOP
$16,48269
1 CKEC(CKEC) / DZD
د.ج33,501465
1 CKEC(CKEC) / FJD
$0,58482
1 CKEC(CKEC) / GNF
Fr2.230,2675
1 CKEC(CKEC) / GTQ
Q1,96479
1 CKEC(CKEC) / GYD
$53,6598
1 CKEC(CKEC) / ISK
kr32,5755

CKEC Kaynağı

CKEC hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi CKEC Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: CKEC Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü CKEC (CKEC) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı CKEC fiyatı, 0,2565 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
CKEC / USD güncel fiyatı nedir?
CKEC / USD güncel fiyatı $ 0,2565. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
CKEC varlığının piyasa değeri nedir?
CKEC piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki CKEC arzı nedir?
Dolaşımdaki CKEC arzı, -- USD.
CKEC için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
CKEC, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük CKEC fiyatı (ATL) nedir?
CKEC, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
CKEC işlem hacmi nedir?
CKEC için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 18,99K USD.
CKEC bu yıl daha da yükselir mi?
CKEC piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için CKEC fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:26:53 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

