Clash Logosu

Clash Fiyatı(CLASH)

1 CLASH / USD Canlı Fiyatı:

USD
Clash (CLASH) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-27 16:14:16 (UTC+8)

Clash (CLASH) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0035
24 sa Düşük
$ 0,007128
24 sa Yüksek

Clash (CLASH) canlı fiyatı $ 0,006884. CLASH, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0035 ve en yüksek $ 0,007128 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CLASH için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CLASH son bir saatte +%96,68 değişim gösterdi, 24 saatte +%96,68 ve son 7 günde +%96,68 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Clash (CLASH) Piyasa Bilgileri

$ 3,40K
$ 3,40K$ 3,40K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

SOL

Şu anki Clash piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 3,40K. Dolaşımdaki CLASH arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

Clash (CLASH) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Clash fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0033839+%96,68
30 Gün$ +0,003384+%96,68
60 Gün$ +0,003384+%96,68
90 Gün$ +0,003384+%96,68
Bugünkü Clash Fiyatı Değişimi

Bugün, CLASH, $ +0,0033839 (+%96,68) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Clash 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,003384 (+%96,68) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Clash 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, CLASH değişimi $ +0,003384 (+%96,68) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Clash 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,003384 (+%96,68) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Clash (CLASH) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Clash Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Clash (CLASH) Nedir?

Clash, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Clash yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- CLASH staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Clash hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Clash satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Clash Fiyat Tahmini (USD)

Clash (CLASH) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Clash (CLASH) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Clash için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Clash fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Clash (CLASH) Token Ekonomisi

Clash (CLASH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CLASH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Clash (CLASH) Satın Alma

Nasıl Clash satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Clash Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

CLASH Varlığından Yerel Para Birimlerine

Clash Kaynağı

Clash hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Clash Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Clash (CLASH) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı CLASH fiyatı, 0,006884 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
CLASH / USD güncel fiyatı nedir?
CLASH / USD güncel fiyatı $ 0,006884. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Clash varlığının piyasa değeri nedir?
CLASH piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki CLASH arzı nedir?
Dolaşımdaki CLASH arzı, -- USD.
CLASH için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
CLASH, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük CLASH fiyatı (ATL) nedir?
CLASH, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
CLASH işlem hacmi nedir?
CLASH için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 3,40K USD.
CLASH bu yıl daha da yükselir mi?
CLASH piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için CLASH fiyat tahminine göz atın.
Clash (CLASH) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-26 05:03:00Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelinde likidasyonlar 829 milyon dolara yükseldi, 210.000'den fazla trader likide edildi
09-25 22:29:00Ekonomik Veriler
ABD'nin 20 Eylül'de sona eren hafta için ilk işsizlik başvuruları, beklenen 235.000'e karşılık toplam 218.000 oldu
09-25 14:14:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Düşüş Trendini Sürdürüyor, Ethereum Neredeyse $4000 Destek Seviyesini Kırıyor
09-25 13:32:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 79,40 milyon dolar net çıkış kaydederken, Bitcoin spot ETF'leri 241 milyon dolar net giriş kaydetti
09-23 14:29:00Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 43'e Düştü, "Korku" Duygusu Neredeyse Bir Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-23 04:32:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası momentumu devam edemiyor, "TOTAL3" son 4 günde %6,41 düşüş gösterdi, piyasa yeniden soğuyor

Öne Çıkan Haberler

ورود ETFهای دوجکوین و ریپل به بازارهای مالی آمریکا

September 26, 2025

Base Token Airdrop’u Onaylandı: Nitelik Kazanma Üzerine Tam Rehber

September 26, 2025

LINK balinalarının etkinliği yıllık maksimuma ulaştı

September 26, 2025
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

1 CLASH = 0,006884 USD

