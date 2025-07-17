Alliance Games (COA) Nedir?

Alliance Games, oyunların nasıl oluşturulduğunu, barındırıldığını ve para kazanıldığını yeniden tanımlamak için Yapay Zekâ destekli oyun oluşturma, blok zinciri entegre çok oyunculu ağ ve dağınık işçi düğüm sistemini birleştiren merkeziyetsiz bir ağdır. Yerel token olan $COA, tüm ekosistemi besler; geliştiriciler tarafından altyapıya erişmek için, düğüm operatörleri tarafından ödül kazanmak ve kullanıcılar tarafından stake etmek, yönetmek ve premium özelliklerin kilidini açmak için kullanılır.

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Alliance Games Fiyat Geleceği Tahmini

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Alliance Games Fiyat Geçmişi

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Alliance Games (COA) Token Ekonomisi

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COA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 COA / VND ₫ 0 1 COA / AUD A$ 0 1 COA / GBP ￡ 0 1 COA / EUR € 0 1 COA / USD $ 0 1 COA / MYR RM 0 1 COA / TRY ₺ 0 1 COA / JPY ¥ 0 1 COA / RUB ₽ 0 1 COA / INR ₹ 0 1 COA / IDR Rp 0 1 COA / KRW ₩ 0 1 COA / PHP ₱ 0 1 COA / EGP ￡E. 0 1 COA / BRL R$ 0 1 COA / CAD C$ 0 1 COA / BDT ৳ 0 1 COA / NGN ₦ 0 1 COA / UAH ₴ 0 1 COA / VES Bs 0 1 COA / CLP $ 0 1 COA / PKR Rs 0 1 COA / KZT ₸ 0 1 COA / THB ฿ 0 1 COA / TWD NT$ 0 1 COA / AED د.إ 0 1 COA / CHF Fr 0 1 COA / HKD HK$ 0 1 COA / MAD .د.م 0 1 COA / MXN $ 0 1 COA / PLN zł 0 1 COA / RON лв 0 1 COA / SEK kr 0 1 COA / BGN лв 0 1 COA / HUF Ft 0 1 COA / CZK Kč 0 1 COA / KWD د.ك 0 1 COA / ILS ₪ 0

Alliance Games Kaynağı

Alliance Games hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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