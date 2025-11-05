BorsaDEX+
Bugünkü canlı Coral Finance fiyatı 0.0065 USD. CORL / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. CORL fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

CORL Hakkında Daha Fazla Bilgi

CORL Fiyat Bilgileri

CORL Nedir

CORL Whitepaper

CORL Resmi Websitesi

CORL Token Ekonomisi

CORL Fiyat Tahmini

CORL Fiyat Geçmişi

CORL Satın Alma Kılavuzu

CORL / İtibari Para Dönüştürücüsü

CORL Spot

CORL USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Coral Finance Logosu

Coral Finance Fiyatı(CORL)

1 CORL / USD Canlı Fiyatı:

$0,00671
$0,00671$0,00671
-%53,751D
USD
Coral Finance (CORL) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:27:28 (UTC+8)

Coral Finance (CORL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0065
$ 0,0065$ 0,0065
24 sa Düşük
$ 0,01882
$ 0,01882$ 0,01882
24 sa Yüksek

$ 0,0065
$ 0,0065$ 0,0065

$ 0,01882
$ 0,01882$ 0,01882

$ 0,14750342087279608
$ 0,14750342087279608$ 0,14750342087279608

$ 0,011497864893360337
$ 0,011497864893360337$ 0,011497864893360337

-%6,61

-%53,75

-%85,78

-%85,78

Coral Finance (CORL) canlı fiyatı $ 0,0065. CORL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0065 ve en yüksek $ 0,01882 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CORL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,14750342087279608, en düşük fiyatı ise $ 0,011497864893360337 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CORL son bir saatte -%6,61 değişim gösterdi, 24 saatte -%53,75 ve son 7 günde -%85,78 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Coral Finance (CORL) Piyasa Bilgileri

No.1632

$ 1,51M
$ 1,51M$ 1,51M

$ 105,72K
$ 105,72K$ 105,72K

$ 6,50M
$ 6,50M$ 6,50M

232,36M
232,36M 232,36M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

%23,23

BSC

Şu anki Coral Finance piyasa değeri $ 1,51M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 105,72K. Dolaşımdaki CORL arzı 232,36M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,50M.

Coral Finance (CORL) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Coral Finance fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0077981-%53,75
30 Gün$ -0,0335-%83,75
60 Gün$ -0,0335-%83,75
90 Gün$ -0,0335-%83,75
Bugünkü Coral Finance Fiyatı Değişimi

Bugün, CORL, $ -0,0077981 (-%53,75) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Coral Finance 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,0335 (-%83,75) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Coral Finance 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, CORL değişimi $ -0,0335 (-%83,75) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Coral Finance 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0335 (-%83,75) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Coral Finance (CORL) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Coral Finance Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Coral Finance (CORL) Nedir?

Coral Finance, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Coral Finance yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- CORL staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Coral Finance hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Coral Finance satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Coral Finance Fiyat Tahmini (USD)

Coral Finance (CORL) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Coral Finance (CORL) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Coral Finance için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Coral Finance fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Coral Finance (CORL) Token Ekonomisi

Coral Finance (CORL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CORL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Coral Finance (CORL) Satın Alma

Nasıl Coral Finance satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Coral Finance Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

CORL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 Coral Finance(CORL) / VND
171,0475
1 Coral Finance(CORL) / AUD
A$0,01001
1 Coral Finance(CORL) / GBP
0,00494
1 Coral Finance(CORL) / EUR
0,005655
1 Coral Finance(CORL) / USD
$0,0065
1 Coral Finance(CORL) / MYR
RM0,027235
1 Coral Finance(CORL) / TRY
0,27352
1 Coral Finance(CORL) / JPY
¥0,9945
1 Coral Finance(CORL) / ARS
ARS$9,47518
1 Coral Finance(CORL) / RUB
0,526435
1 Coral Finance(CORL) / INR
0,57681
1 Coral Finance(CORL) / IDR
Rp108,33329
1 Coral Finance(CORL) / PHP
0,38207
1 Coral Finance(CORL) / EGP
￡E.0,30784
1 Coral Finance(CORL) / BRL
R$0,035035
1 Coral Finance(CORL) / CAD
C$0,009165
1 Coral Finance(CORL) / BDT
0,79235
1 Coral Finance(CORL) / NGN
9,3795
1 Coral Finance(CORL) / COP
$25,0965
1 Coral Finance(CORL) / ZAR
R.0,113685
1 Coral Finance(CORL) / UAH
0,27352
1 Coral Finance(CORL) / TZS
T.Sh.15,9705
1 Coral Finance(CORL) / VES
Bs1,4495
1 Coral Finance(CORL) / CLP
$6,149
1 Coral Finance(CORL) / PKR
Rs1,83768
1 Coral Finance(CORL) / KZT
3,40665
1 Coral Finance(CORL) / THB
฿0,21151
1 Coral Finance(CORL) / TWD
NT$0,201045
1 Coral Finance(CORL) / AED
د.إ0,023855
1 Coral Finance(CORL) / CHF
Fr0,0052
1 Coral Finance(CORL) / HKD
HK$0,050505
1 Coral Finance(CORL) / AMD
֏2,486575
1 Coral Finance(CORL) / MAD
.د.م0,060515
1 Coral Finance(CORL) / MXN
$0,12142
1 Coral Finance(CORL) / SAR
ريال0,024375
1 Coral Finance(CORL) / ETB
Br0,994175
1 Coral Finance(CORL) / KES
KSh0,839735
1 Coral Finance(CORL) / JOD
د.أ0,0046085
1 Coral Finance(CORL) / PLN
0,02405
1 Coral Finance(CORL) / RON
лв0,02873
1 Coral Finance(CORL) / SEK
kr0,062205
1 Coral Finance(CORL) / BGN
лв0,01105
1 Coral Finance(CORL) / HUF
Ft2,19739
1 Coral Finance(CORL) / CZK
0,137995
1 Coral Finance(CORL) / KWD
د.ك0,0019955
1 Coral Finance(CORL) / ILS
0,02119
1 Coral Finance(CORL) / BOB
Bs0,044915
1 Coral Finance(CORL) / AZN
0,01105
1 Coral Finance(CORL) / TJS
SM0,05993
1 Coral Finance(CORL) / GEL
0,01768
1 Coral Finance(CORL) / AOA
Kz5,952375
1 Coral Finance(CORL) / BHD
.د.ب0,002444
1 Coral Finance(CORL) / BMD
$0,0065
1 Coral Finance(CORL) / DKK
kr0,042185
1 Coral Finance(CORL) / HNL
L0,17121
1 Coral Finance(CORL) / MUR
0,299065
1 Coral Finance(CORL) / NAD
$0,113035
1 Coral Finance(CORL) / NOK
kr0,0663
1 Coral Finance(CORL) / NZD
$0,01144
1 Coral Finance(CORL) / PAB
B/.0,0065
1 Coral Finance(CORL) / PGK
K0,027625
1 Coral Finance(CORL) / QAR
ر.ق0,02366
1 Coral Finance(CORL) / RSD
дин.0,663065
1 Coral Finance(CORL) / UZS
soʻm77,38094
1 Coral Finance(CORL) / ALL
L0,546715
1 Coral Finance(CORL) / ANG
ƒ0,011635
1 Coral Finance(CORL) / AWG
ƒ0,011635
1 Coral Finance(CORL) / BBD
$0,013
1 Coral Finance(CORL) / BAM
KM0,01105
1 Coral Finance(CORL) / BIF
Fr19,1685
1 Coral Finance(CORL) / BND
$0,00845
1 Coral Finance(CORL) / BSD
$0,0065
1 Coral Finance(CORL) / JMD
$1,043445
1 Coral Finance(CORL) / KHR
26,10439
1 Coral Finance(CORL) / KMF
Fr2,769
1 Coral Finance(CORL) / LAK
141,304345
1 Coral Finance(CORL) / LKR
රු1,98107
1 Coral Finance(CORL) / MDL
L0,11011
1 Coral Finance(CORL) / MGA
Ar29,27925
1 Coral Finance(CORL) / MOP
P0,052
1 Coral Finance(CORL) / MVR
0,1001
1 Coral Finance(CORL) / MWK
MK11,284715
1 Coral Finance(CORL) / MZN
MT0,415675
1 Coral Finance(CORL) / NPR
रु0,92209
1 Coral Finance(CORL) / PYG
46,098
1 Coral Finance(CORL) / RWF
Fr9,4315
1 Coral Finance(CORL) / SBD
$0,053495
1 Coral Finance(CORL) / SCR
0,09347
1 Coral Finance(CORL) / SRD
$0,25025
1 Coral Finance(CORL) / SVC
$0,056875
1 Coral Finance(CORL) / SZL
L0,1131
1 Coral Finance(CORL) / TMT
m0,022815
1 Coral Finance(CORL) / TND
د.ت0,019097
1 Coral Finance(CORL) / TTD
$0,04407
1 Coral Finance(CORL) / UGX
Sh22,646
1 Coral Finance(CORL) / XAF
Fr3,705
1 Coral Finance(CORL) / XCD
$0,01755
1 Coral Finance(CORL) / XOF
Fr3,705
1 Coral Finance(CORL) / XPF
Fr0,6695
1 Coral Finance(CORL) / BWP
P0,08775
1 Coral Finance(CORL) / BZD
$0,013065
1 Coral Finance(CORL) / CVE
$0,624845
1 Coral Finance(CORL) / DJF
Fr1,1505
1 Coral Finance(CORL) / DOP
$0,41769
1 Coral Finance(CORL) / DZD
د.ج0,848965
1 Coral Finance(CORL) / FJD
$0,01482
1 Coral Finance(CORL) / GNF
Fr56,5175
1 Coral Finance(CORL) / GTQ
Q0,04979
1 Coral Finance(CORL) / GYD
$1,3598
1 Coral Finance(CORL) / ISK
kr0,8255

Coral Finance Kaynağı

Coral Finance hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Coral Finance Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Coral Finance Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Coral Finance (CORL) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı CORL fiyatı, 0,0065 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
CORL / USD güncel fiyatı nedir?
CORL / USD güncel fiyatı $ 0,0065. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Coral Finance varlığının piyasa değeri nedir?
CORL piyasa değeri $ 1,51M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki CORL arzı nedir?
Dolaşımdaki CORL arzı, 232,36M USD.
CORL için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
CORL, ATH fiyatı olan 0,14750342087279608 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük CORL fiyatı (ATL) nedir?
CORL, ATL fiyatı olan 0,011497864893360337 USD değerine düştü.
CORL işlem hacmi nedir?
CORL için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 105,72K USD.
CORL bu yıl daha da yükselir mi?
CORL piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için CORL fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:27:28 (UTC+8)

Coral Finance (CORL) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Öne Çıkan Haberler

Neden Bu Kadar Çok İnsan Boğa Piyasasında Hala Para Kaybediyor?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Ağlarının Yükselişi: 2025’te Bitcoin’in Geleceğini Şekillendiren Teknolojiyi Anlamak

October 6, 2025

2025’te Altcoinler: TOTAL3 Yeniden Rekor Kırdığında Ama Portföyünüz Hareket Etmiyor

October 5, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

