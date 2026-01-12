Bugünkü Costco Fiyatı

Bugünkü Costco (COSTON) fiyatı $ 937,43 olup, son 24 saatte % 1,12 değişim gösterdi. Mevcut COSTON / USD dönüşüm oranı COSTON başına $ 937,43 şeklindedir.

Costco, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,59M ile 1859. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,69K COSTON şeklindedir. Son 24 saat içinde COSTON, $ 922,38 (en düşük) ile $ 937,54 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 972,5063663729659 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 847,1583786750741 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, COSTON, son bir saatte +%1,27 ve son 7 günde +%6,96 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 392,00K seviyesine ulaştı.

Costco (COSTON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1859 Piyasa Değeri $ 1,59M$ 1,59M $ 1,59M Hacim (24 Sa) $ 392,00K$ 392,00K $ 392,00K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,59M$ 1,59M $ 1,59M Dolaşım Arzı 1,69K 1,69K 1,69K Toplam Arz 1.692,39268959 1.692,39268959 1.692,39268959 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Costco piyasa değeri $ 1,59M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 392,00K. Dolaşımdaki COSTON arzı 1,69K olup, toplam arzı 1692.39268959. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,59M.