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Convex Finance Fiyatı(CVX)

Convex Finance (CVX) Canlı Fiyat Grafiği

$4,192
$4,192$4,192
+%4,591D
USD

CVX Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Convex Finance (CVX), şu anda 4,197 USD fiyatından işlem görmektedir ve 414,62M USD piyasa değerine sahiptir. CVX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Convex Finance Ana Piyasa Performansı:

$ 1,56M USD
24 saatlik işlem hacmi
+%4,59
Convex Finance 24 saatlik fiyat değişimi
98,79M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki CVX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, CVX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

CVX Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Convex Finance fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,18397+%4,59
30 Gün$ +2,002+%91,20
60 Gün$ +1,538+%57,84
90 Gün$ +1,283+%44,02
Bugünkü Convex Finance Fiyatı Değişimi

Bugün, CVX, $ +0,18397 (+%4,59) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Convex Finance 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +2,002 (+%91,20) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Convex Finance 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, CVX değişimi $ +1,538 (+%57,84) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Convex Finance 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +1,283 (+%44,02) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

CVX Fiyat Bilgisi

En güncel Convex Finance fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 3,767
$ 3,767$ 3,767

$ 4,202
$ 4,202$ 4,202

$ 62,51
$ 62,51$ 62,51

+%1,89

+%4,59

-%22,74

CVX Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 414,62M
$ 414,62M$ 414,62M

$ 1,56M
$ 1,56M$ 1,56M

98,79M
98,79M 98,79M

Convex Finance (CVX) Nedir?

Convex, Curve.fi likidite sağlayıcılarının, CRV'yi kendilerini kilitlemeden işlem ücretleri kazanmalarına ve artırılmış CRV talep etmelerine olanak tanır. Likidite sağlayıcıları, minimum çabayla artırılmış CRV ve likidite madenciliği ödülleri alabilir.

Convex Finance, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Convex Finance yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- CVX staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Convex Finance hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Convex Finance satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Convex Finance Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Convex Finance, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte CVX fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Convex Finance fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Convex Finance Fiyat Geçmişi

CVX fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak CVX kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Convex Finance fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Convex Finance (CVX) Token Ekonomisi

Convex Finance (CVX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CVX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Convex Finance (CVX) Satın Alma

Nasıl Convex Finance satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Convex Finance Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

CVX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CVX / VND
110.444,055
1 CVX / AUD
A$6,46338
1 CVX / GBP
3,14775
1 CVX / EUR
3,60942
1 CVX / USD
$4,197
1 CVX / MYR
RM17,79528
1 CVX / TRY
170,69199
1 CVX / JPY
¥616,959
1 CVX / ARS
ARS$5.686,97697
1 CVX / RUB
332,90604
1 CVX / INR
366,18825
1 CVX / IDR
Rp68.803,26768
1 CVX / KRW
5.821,07112
1 CVX / PHP
242,08296
1 CVX / EGP
￡E.203,42859
1 CVX / BRL
R$23,20941
1 CVX / CAD
C$5,74989
1 CVX / BDT
506,66184
1 CVX / NGN
6.349,43145
1 CVX / UAH
173,21019
1 CVX / VES
Bs516,231
1 CVX / CLP
$4.071,09
1 CVX / PKR
Rs1.175,95743
1 CVX / KZT
2.249,1723
1 CVX / THB
฿136,48644
1 CVX / TWD
NT$125,19651
1 CVX / AED
د.إ15,40299
1 CVX / CHF
Fr3,3576
1 CVX / HKD
HK$32,90448
1 CVX / MAD
.د.م37,94088
1 CVX / MXN
$79,19739
1 CVX / PLN
15,48693
1 CVX / RON
лв18,42483
1 CVX / SEK
kr40,58499
1 CVX / BGN
лв7,05096
1 CVX / HUF
Ft1.446,7059
1 CVX / CZK
89,27019
1 CVX / KWD
د.ك1,271691
1 CVX / ILS
14,31177

Convex Finance Kaynağı

Convex Finance hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Convex Finance Websitesi
Blok Gezgini

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