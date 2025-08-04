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DASH Fiyatı(DASH)

DASH (DASH) Canlı Fiyat Grafiği

$20,79
$20,79$20,79
+%1,461D
USD

DASH Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

DASH (DASH), şu anda 20,79 USD fiyatından işlem görmektedir ve 257,01M USD piyasa değerine sahiptir. DASH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

DASH Ana Piyasa Performansı:

$ 525,02K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,46
DASH 24 saatlik fiyat değişimi
12,36M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki DASH / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, DASH fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

DASH Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için DASH fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,2992+%1,46
30 Gün$ +1,01+%5,10
60 Gün$ -0,71-%3,31
90 Gün$ -1,13-%5,16
Bugünkü DASH Fiyatı Değişimi

Bugün, DASH, $ +0,2992 (+%1,46) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

DASH 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +1,01 (+%5,10) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

DASH 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, DASH değişimi $ -0,71 (-%3,31) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

DASH 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -1,13 (-%5,16) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

DASH Fiyat Bilgisi

En güncel DASH fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 20,13
$ 20,13$ 20,13

$ 20,89
$ 20,89$ 20,89

$ 477,02
$ 477,02$ 477,02

+%0,33

+%1,46

-%11,12

DASH Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 257,01M
$ 257,01M$ 257,01M

$ 525,02K
$ 525,02K$ 525,02K

12,36M
12,36M 12,36M

DASH (DASH) Nedir?

Dash (DASH) dijital bir para birimidir. Onun yardımıyla, dünyanın herhangi bir yerindeki herkes, herhangi bir zamanda, düşük ücretlerle ve merkezi bir otoriteye güvenmeden işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabilir. Dash, merkezi olmayan bir eşler arası ağa dayanır ve güvenli, kullanıcı dostu ve eşiksiz bir ödeme yöntemi sağlayan güçlü kriptografi ile garanti edilir. Dash, çevrimiçi işlemler ve günlük yaşam için taşınabilir, uygun fiyatlı, bölünebilir ve hızlı işlem dijital nakittir. Düşük işlem ücretleri ve yüksek işlem hızları sayesinde Dash, nakit ve kredi kartlarına pratik bir alternatif olarak dünya çapında kullanılmaktadır. Bununla da kalmıyor, uluslararası para transferleri için de çözümler sunuyor. Dash, özellikle geleneksel ödeme sistemlerinin giriş için teknik engellere sahip olduğu veya hiperenflasyonun mevcut para birimlerinin faydasını yok ettiği bölgelerde popülerdir.

DASH, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, DASH yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- DASH staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda DASH hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, DASH satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

DASH Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, DASH, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte DASH fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen DASH fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

DASH Fiyat Geçmişi

DASH fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak DASH kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen DASH fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

DASH (DASH) Token Ekonomisi

DASH (DASH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DASH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

DASH (DASH) Satın Alma

Nasıl DASH satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım DASH Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

DASH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DASH / VND
547.088,85
1 DASH / AUD
A$32,0166
1 DASH / GBP
15,5925
1 DASH / EUR
17,8794
1 DASH / USD
$20,79
1 DASH / MYR
RM87,9417
1 DASH / TRY
845,7372
1 DASH / JPY
¥3.056,13
1 DASH / ARS
ARS$28.094,5665
1 DASH / RUB
1.653,4287
1 DASH / INR
1.812,2643
1 DASH / IDR
Rp340.819,6176
1 DASH / KRW
28.794,9816
1 DASH / PHP
1.195,8408
1 DASH / EGP
￡E.996,2568
1 DASH / BRL
R$115,1766
1 DASH / CAD
C$28,4823
1 DASH / BDT
2.509,7688
1 DASH / NGN
31.452,1515
1 DASH / UAH
858,0033
1 DASH / VES
Bs2.557,17
1 DASH / CLP
$20.166,3
1 DASH / PKR
Rs5.825,1501
1 DASH / KZT
11.141,361
1 DASH / THB
฿674,8434
1 DASH / TWD
NT$620,3736
1 DASH / AED
د.إ76,2993
1 DASH / CHF
Fr16,632
1 DASH / HKD
HK$162,9936
1 DASH / MAD
.د.م187,9416
1 DASH / MXN
$391,4757
1 DASH / PLN
76,5072
1 DASH / RON
лв91,0602
1 DASH / SEK
kr200,6235
1 DASH / BGN
лв34,9272
1 DASH / HUF
Ft7.146,7704
1 DASH / CZK
440,9559
1 DASH / KWD
د.ك6,29937
1 DASH / ILS
70,8939

DASH Kaynağı

DASH hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi DASH Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

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DASH
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1 DASH = 20,79 USD

Al-Sat

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$20,79$20,79
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