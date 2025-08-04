Zero1 Labs (DEAI) Nedir?

Zero1 Labs, Zero Construct Program (ZCP) aracılığıyla yapay zeka inovasyonunu teşvik etmeyi taahhüt eden ilk kapsayıcı Proof-of-Stake tabanlı Merkeziyetsiz Yapay Zeka ("DeAI") ekosistemidir.

Zero1 Labs, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Zero1 Labs yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Zero1 Labs Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Zero1 Labs, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte DEAI fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Zero1 Labs fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Zero1 Labs Fiyat Geçmişi

DEAI fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak DEAI kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Zero1 Labs fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Zero1 Labs (DEAI) Token Ekonomisi

Zero1 Labs (DEAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DEAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Zero1 Labs (DEAI) Satın Alma

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DEAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DEAI / VND ₫ 1.388,3794 1 DEAI / AUD A$ 0,0812504 1 DEAI / GBP ￡ 0,03957 1 DEAI / EUR € 0,0453736 1 DEAI / USD $ 0,05276 1 DEAI / MYR RM 0,2231748 1 DEAI / TRY ₺ 2,1462768 1 DEAI / JPY ¥ 7,75572 1 DEAI / ARS ARS$ 71,297226 1 DEAI / RUB ₽ 4,1960028 1 DEAI / INR ₹ 4,5990892 1 DEAI / IDR Rp 864,9178944 1 DEAI / KRW ₩ 73,0747104 1 DEAI / PHP ₱ 3,0347552 1 DEAI / EGP ￡E. 2,5282592 1 DEAI / BRL R$ 0,2922904 1 DEAI / CAD C$ 0,0722812 1 DEAI / BDT ৳ 6,3691872 1 DEAI / NGN ₦ 79,817966 1 DEAI / UAH ₴ 2,1774052 1 DEAI / VES Bs 6,48948 1 DEAI / CLP $ 51,1772 1 DEAI / PKR Rs 14,7828244 1 DEAI / KZT ₸ 28,274084 1 DEAI / THB ฿ 1,7125896 1 DEAI / TWD NT$ 1,5743584 1 DEAI / AED د.إ 0,1936292 1 DEAI / CHF Fr 0,042208 1 DEAI / HKD HK$ 0,4136384 1 DEAI / MAD .د.م 0,4769504 1 DEAI / MXN $ 0,9934708 1 DEAI / PLN zł 0,1941568 1 DEAI / RON лв 0,2310888 1 DEAI / SEK kr 0,509134 1 DEAI / BGN лв 0,0886368 1 DEAI / HUF Ft 18,1425812 1 DEAI / CZK Kč 1,1195672 1 DEAI / KWD د.ك 0,01598628 1 DEAI / ILS ₪ 0,1799116

Zero1 Labs Kaynağı

Zero1 Labs hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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