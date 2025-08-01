DEFROGS Hakkında Daha Fazla Bilgi

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DeFrogs Fiyatı(DEFROGS)

DeFrogs (DEFROGS) Canlı Fiyat Grafiği

$96,38
$96,38$96,38
+%4,531D
USD

DEFROGS Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

DeFrogs (DEFROGS), şu anda 96,44 USD fiyatından işlem görmektedir ve 964,40K USD piyasa değerine sahiptir. DEFROGS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

DeFrogs Ana Piyasa Performansı:

$ 100,01K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%4,53
DeFrogs 24 saatlik fiyat değişimi
10,00K USD
Dolaşımdaki arz

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DEFROGS Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için DeFrogs fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +4,1768+%4,53
30 Gün$ +15,89+%19,72
60 Gün$ +25,41+%35,77
90 Gün$ +49,73+%106,46
Bugünkü DeFrogs Fiyatı Değişimi

Bugün, DEFROGS, $ +4,1768 (+%4,53) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

DeFrogs 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +15,89 (+%19,72) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

DeFrogs 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, DEFROGS değişimi $ +25,41 (+%35,77) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

DeFrogs 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +49,73 (+%106,46) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

DEFROGS Fiyat Bilgisi

En güncel DeFrogs fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 88,94
$ 88,94$ 88,94

$ 97,03
$ 97,03$ 97,03

$ 1.700
$ 1.700$ 1.700

+%2,68

+%4,53

-%11,39

DEFROGS Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 964,40K
$ 964,40K$ 964,40K

$ 100,01K
$ 100,01K$ 100,01K

10,00K
10,00K 10,00K

DeFrogs (DEFROGS) Nedir?

Ethereum NFT'leri için kalıcı likidite ve yarı değiştirilebilirlik sağlayan deneysel bir token standardı olan ERC404 tarafından etkinleştirilen 10.000 DeFrogs koleksiyonu. İlk ERC404 PFP (ERC20 x ERC721).

DeFrogs, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, DeFrogs yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- DEFROGS staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda DeFrogs hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, DeFrogs satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

DeFrogs Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, DeFrogs, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte DEFROGS fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen DeFrogs fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

DeFrogs Fiyat Geçmişi

DEFROGS fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak DEFROGS kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen DeFrogs fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

DeFrogs (DEFROGS) Token Ekonomisi

DeFrogs (DEFROGS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DEFROGS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

DeFrogs (DEFROGS) Satın Alma

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DEFROGS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DEFROGS / VND
2.537.818,6
1 DEFROGS / AUD
A$148,5176
1 DEFROGS / GBP
72,33
1 DEFROGS / EUR
82,9384
1 DEFROGS / USD
$96,44
1 DEFROGS / MYR
RM408,9056
1 DEFROGS / TRY
3.922,2148
1 DEFROGS / JPY
¥14.176,68
1 DEFROGS / ARS
ARS$130.677,1644
1 DEFROGS / RUB
7.649,6208
1 DEFROGS / INR
8.414,39
1 DEFROGS / IDR
Rp1.580.983,3536
1 DEFROGS / KRW
133.758,4224
1 DEFROGS / PHP
5.559,766
1 DEFROGS / EGP
￡E.4.674,4468
1 DEFROGS / BRL
R$533,3132
1 DEFROGS / CAD
C$132,1228
1 DEFROGS / BDT
11.642,2368
1 DEFROGS / NGN
145.899,254
1 DEFROGS / UAH
3.980,0788
1 DEFROGS / VES
Bs11.862,12
1 DEFROGS / CLP
$93.546,8
1 DEFROGS / PKR
Rs27.021,5236
1 DEFROGS / KZT
51.682,196
1 DEFROGS / THB
฿3.135,2644
1 DEFROGS / TWD
NT$2.871,9832
1 DEFROGS / AED
د.إ353,9348
1 DEFROGS / CHF
Fr77,152
1 DEFROGS / HKD
HK$756,0896
1 DEFROGS / MAD
.د.م871,8176
1 DEFROGS / MXN
$1.819,8228
1 DEFROGS / PLN
355,8636
1 DEFROGS / RON
лв423,3716
1 DEFROGS / SEK
kr932,5748
1 DEFROGS / BGN
лв162,0192
1 DEFROGS / HUF
Ft33.242,868
1 DEFROGS / CZK
2.051,2788
1 DEFROGS / KWD
د.ك29,22132
1 DEFROGS / ILS
328,8604

DeFrogs Kaynağı

DeFrogs hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi DeFrogs Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

DEFROGS
DEFROGS
USD
USD

1 DEFROGS = 96,44 USD

Al-Sat

DEFROGSUSDT
$96,44
$96,44$96,44
+%6,35

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