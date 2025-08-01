DeFinity Markets (DEFX) Nedir?

TradFi ve Dijital Varlıklar arasındaki boşluğu dolduran Yeni Bir Elektronik Alım Satım Çağı. DeFinity Markets, dijital varlık ortamında yeni bir elektronik alım satım dönemini başlatarak çığır açan kurumsal bir dijital varlık işletmesidir.

DeFinity Markets, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, DeFinity Markets yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- DEFX staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda DeFinity Markets hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, DeFinity Markets satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

DeFinity Markets Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, DeFinity Markets, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte DEFX fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen DeFinity Markets fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

DeFinity Markets Fiyat Geçmişi

DEFX fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak DEFX kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen DeFinity Markets fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

DeFinity Markets (DEFX) Token Ekonomisi

DeFinity Markets (DEFX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DEFX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

DeFinity Markets (DEFX) Satın Alma

Nasıl DeFinity Markets satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım DeFinity Markets Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

DEFX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DEFX / VND ₫ 819,18595 1 DEFX / AUD A$ 0,0479402 1 DEFX / GBP ￡ 0,0233475 1 DEFX / EUR € 0,0267718 1 DEFX / USD $ 0,03113 1 DEFX / MYR RM 0,1319912 1 DEFX / TRY ₺ 1,2660571 1 DEFX / JPY ¥ 4,57611 1 DEFX / ARS ARS$ 42,1814613 1 DEFX / RUB ₽ 2,4692316 1 DEFX / INR ₹ 2,7160925 1 DEFX / IDR Rp 510,3277872 1 DEFX / KRW ₩ 43,1760648 1 DEFX / PHP ₱ 1,7946445 1 DEFX / EGP ￡E. 1,5088711 1 DEFX / BRL R$ 0,1721489 1 DEFX / CAD C$ 0,0426481 1 DEFX / BDT ৳ 3,7580136 1 DEFX / NGN ₦ 47,0950205 1 DEFX / UAH ₴ 1,2847351 1 DEFX / VES Bs 3,82899 1 DEFX / CLP $ 30,1961 1 DEFX / PKR Rs 8,7223147 1 DEFX / KZT ₸ 16,682567 1 DEFX / THB ฿ 1,0120363 1 DEFX / TWD NT$ 0,9270514 1 DEFX / AED د.إ 0,1142471 1 DEFX / CHF Fr 0,024904 1 DEFX / HKD HK$ 0,2440592 1 DEFX / MAD .د.م 0,2814152 1 DEFX / MXN $ 0,5874231 1 DEFX / PLN zł 0,1148697 1 DEFX / RON лв 0,1366607 1 DEFX / SEK kr 0,3010271 1 DEFX / BGN лв 0,0522984 1 DEFX / HUF Ft 10,730511 1 DEFX / CZK Kč 0,6621351 1 DEFX / KWD د.ك 0,00943239 1 DEFX / ILS ₪ 0,1061533

DeFinity Markets Kaynağı

DeFinity Markets hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: DeFinity Markets Hakkında Diğer Sorular Bugünkü DeFinity Markets (DEFX) fiyatı nedir? Canlı DeFinity Markets (DEFX) fiyatı, 0,03113 USD . DeFinity Markets (DEFX) varlığının piyasa değeri nedir? DeFinity Markets varlığının mevcut piyasa değeri, $ 0,00 USD . Mevcut DEFX arzının gerçek zamanlı piyasa fiyatı olan 0,03113 USD ile çarpılmasıyla hesaplanır. DeFinity Markets (DEFX) varlığının dolaşımdaki arzı nedir? Dolaşımdaki mevcut DeFinity Markets (DEFX) arzı, 0,00 USD . DeFinity Markets (DEFX) varlığının en yüksek fiyatı nedir? 2025-08-04 tarihi itibarıyla, en yüksek DeFinity Markets (DEFX) fiyatı, 0,075 USD . DeFinity Markets (DEFX) varlığının 24 saatlik işlem hacmi nedir? DeFinity Markets (DEFX) varlığının 24 saatlik işlem hacmi $ 10,28 USD . MEXC'de daha fazla alım satım yapılabilir token keşfedebilir ve bu tokenlerin 24 saatlik işlem hacimlerini kontrol edebilirsiniz.

Öne Çıkan Haberler

What is XRP Ledger? Complete Beginner’s Guide to XRPL The XRP Ledger processes over 1,500 transactions per second while using less energy than a single email server. If you’ve been wondering “what is XRP Ledger” or how it differs from other blockchain networks, you’re in the right place. This guide explains everything about XRPL in simple terms, perfect for beginners who want to understand this revolutionary payment system.

Yala Nedir? Adanın Ötesinde Trilyonlarca Değerin Kilidini Açan Yeni Bir Bitcoin Ekosistemi Yala protokolünün, Bitcoin ile DeFi arasındaki boşluğu nasıl kapattığını ve BTC sahiplerinin varlık egemenliğinden ödün vermeden gerçek dünya varlığı (RWA) getirileri elde etmelerini nasıl sağladığını öğrenin. Yenilikçi teknolojisini, güçlü ekibini ve 8 milyon dolarlık tohum finansmanını keşfedin; Bitcoin DeFi alanında yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık edin.