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DFYN Token Fiyatı(DFYN)

DFYN Token (DFYN) Canlı Fiyat Grafiği

$0,002826
$0,002826$0,002826
+%1,361D
USD

DFYN Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

DFYN Token (DFYN), şu anda 0,002826 USD fiyatından işlem görmektedir ve 485,73K USD piyasa değerine sahiptir. DFYN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

DFYN Token Ana Piyasa Performansı:

$ 73,84K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,36
DFYN Token 24 saatlik fiyat değişimi
171,88M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki DFYN / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, DFYN fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

DFYN Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için DFYN Token fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00003792+%1,36
30 Gün$ -0,000105-%3,59
60 Gün$ -0,000532-%15,85
90 Gün$ -0,000395-%12,27
Bugünkü DFYN Token Fiyatı Değişimi

Bugün, DFYN, $ +0,00003792 (+%1,36) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

DFYN Token 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,000105 (-%3,59) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

DFYN Token 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, DFYN değişimi $ -0,000532 (-%15,85) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

DFYN Token 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,000395 (-%12,27) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

DFYN Fiyat Bilgisi

En güncel DFYN Token fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,00276
$ 0,00276$ 0,00276

$ 0,002841
$ 0,002841$ 0,002841

$ 8,5005
$ 8,5005$ 8,5005

+%1,54

+%1,36

-%6,46

DFYN Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 485,73K
$ 485,73K$ 485,73K

$ 73,84K
$ 73,84K$ 73,84K

171,88M
171,88M 171,88M

DFYN Token (DFYN) Nedir?

Dfyn şu anda Polygon ağında çalışan çok zincirli bir AMM DEX platformudur. Çeşitli zincirlerdeki Dfyn düğümleri, Yönlendirici Protokolü tarafından etkinleştirilen zincir üstü likidite süper ağına likidite giriş ve çıkış noktaları görevi görür.

DFYN Token, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, DFYN Token yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- DFYN staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda DFYN Token hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, DFYN Token satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

DFYN Token Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, DFYN Token, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte DFYN fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen DFYN Token fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

DFYN Token Fiyat Geçmişi

DFYN fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak DFYN kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen DFYN Token fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

DFYN Token (DFYN) Token Ekonomisi

DFYN Token (DFYN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DFYN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

DFYN Token (DFYN) Satın Alma

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DFYN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DFYN / VND
74,36619
1 DFYN / AUD
A$0,00435204
1 DFYN / GBP
0,0021195
1 DFYN / EUR
0,00243036
1 DFYN / USD
$0,002826
1 DFYN / MYR
RM0,01198224
1 DFYN / TRY
0,11493342
1 DFYN / JPY
¥0,415422
1 DFYN / ARS
ARS$3,82925826
1 DFYN / RUB
0,22415832
1 DFYN / INR
0,2465685
1 DFYN / IDR
Rp46,32786144
1 DFYN / KRW
3,91954896
1 DFYN / PHP
0,1629189
1 DFYN / EGP
￡E.0,13697622
1 DFYN / BRL
R$0,01562778
1 DFYN / CAD
C$0,00387162
1 DFYN / BDT
0,34115472
1 DFYN / NGN
4,2753141
1 DFYN / UAH
0,11662902
1 DFYN / VES
Bs0,347598
1 DFYN / CLP
$2,74122
1 DFYN / PKR
Rs0,79181694
1 DFYN / KZT
1,5144534
1 DFYN / THB
฿0,09187326
1 DFYN / TWD
NT$0,08415828
1 DFYN / AED
د.إ0,01037142
1 DFYN / CHF
Fr0,0022608
1 DFYN / HKD
HK$0,02215584
1 DFYN / MAD
.د.م0,02554704
1 DFYN / MXN
$0,05332662
1 DFYN / PLN
0,01042794
1 DFYN / RON
лв0,01240614
1 DFYN / SEK
kr0,02732742
1 DFYN / BGN
лв0,00474768
1 DFYN / HUF
Ft0,97378308
1 DFYN / CZK
0,06008076
1 DFYN / KWD
د.ك0,000856278
1 DFYN / ILS
0,00963666

DFYN Token Kaynağı

DFYN Token hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi DFYN Token Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

DFYN
DFYN
USD
USD

1 DFYN = 0,002826 USD

Al-Sat

DFYNUSDT
$0,002826
$0,002826$0,002826
+%1,36

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