Bugünkü MineD Fiyatı

Bugünkü MineD (DIGI) fiyatı $ 0.00001846 olup, son 24 saatte % 12.26 değişim gösterdi. Mevcut DIGI / USD dönüşüm oranı DIGI başına $ 0.00001846 şeklindedir.

MineD, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- DIGI şeklindedir. Son 24 saat içinde DIGI, $ 0.00001846 (en düşük) ile $ 0.00002116 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DIGI, son bir saatte -0.28% ve son 7 günde -22.44% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 5.98K seviyesine ulaştı.

MineD (DIGI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 5.98K$ 5.98K $ 5.98K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki MineD piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 5.98K. Dolaşımdaki DIGI arzı -- olup, toplam arzı 100000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1.85M.