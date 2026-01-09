Bugünkü DIN Fiyatı

Bugünkü DIN (DIN) fiyatı $ 0,03 olup, son 24 saatte % 3,87 değişim gösterdi. Mevcut DIN / USD dönüşüm oranı DIN başına $ 0,03 şeklindedir.

DIN, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 4186. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 DIN şeklindedir. Son 24 saat içinde DIN, $ 0,0274 (en düşük) ile $ 0,03707 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,154901467997254 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,023726045784570913 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DIN, son bir saatte +%3,80 ve son 7 günde +%18,06 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 103,78K seviyesine ulaştı.

DIN (DIN) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.4186 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 103,78K$ 103,78K $ 103,78K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,00M$ 3,00M $ 3,00M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Toplam Arz 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki DIN piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 103,78K. Dolaşımdaki DIN arzı 0,00 olup, toplam arzı 100000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,00M.