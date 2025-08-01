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Dolomite Fiyatı(DOLO)

Dolomite (DOLO) Canlı Fiyat Grafiği

$0,15042
$0,15042$0,15042
+%3,781D
USD

DOLO Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Dolomite (DOLO), şu anda 0,15053 USD fiyatından işlem görmektedir ve 39,87M USD piyasa değerine sahiptir. DOLO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Dolomite Ana Piyasa Performansı:

$ 1,46M USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,78
Dolomite 24 saatlik fiyat değişimi
264,89M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki DOLO / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, DOLO fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

DOLO Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Dolomite fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0054788+%3,78
30 Gün$ +0,11287+%299,70
60 Gün$ +0,11636+%340,53
90 Gün$ +0,1022+%211,46
Bugünkü Dolomite Fiyatı Değişimi

Bugün, DOLO, $ +0,0054788 (+%3,78) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Dolomite 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,11287 (+%299,70) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Dolomite 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, DOLO değişimi $ +0,11636 (+%340,53) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Dolomite 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,1022 (+%211,46) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

DOLO Fiyat Bilgisi

En güncel Dolomite fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,12893
$ 0,12893$ 0,12893

$ 0,15553
$ 0,15553$ 0,15553

$ 0,20397
$ 0,20397$ 0,20397

+%1,05

+%3,78

-%6,04

DOLO Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 39,87M
$ 39,87M$ 39,87M

$ 1,46M
$ 1,46M$ 1,46M

264,89M
264,89M 264,89M

Dolomite (DOLO) Nedir?

Dolomite, sanal likidite sistemi ile geniş token desteği ve sermaye verimliliği sunan yeni nesil merkeziyetsiz bir para piyasası protokolü ve DEX'tir. Dolomite, bir DEX ve bir borç verme protokolünün güçlü yönlerini DeFi'nin şimdiye kadar gördüğü en yüksek sermaye verimliliğine sahip ve modüler protokolde birleştiriyor! Dolomite, yüksek teminatlı krediler, marjin alım satımı, spot alım satım ve diğer finansal araçları sunabilmektedir.

Dolomite, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Dolomite yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- DOLO staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Dolomite hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Dolomite satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Dolomite Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Dolomite, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte DOLO fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Dolomite fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Dolomite Fiyat Geçmişi

DOLO fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak DOLO kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Dolomite fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Dolomite (DOLO) Token Ekonomisi

Dolomite (DOLO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DOLO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Dolomite (DOLO) Satın Alma

Nasıl Dolomite satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Dolomite Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

DOLO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DOLO / VND
3.961,19695
1 DOLO / AUD
A$0,2318162
1 DOLO / GBP
0,1128975
1 DOLO / EUR
0,1294558
1 DOLO / USD
$0,15053
1 DOLO / MYR
RM0,6382472
1 DOLO / TRY
6,1220551
1 DOLO / JPY
¥22,12791
1 DOLO / ARS
ARS$203,9696553
1 DOLO / RUB
11,9400396
1 DOLO / INR
13,1337425
1 DOLO / IDR
Rp2.467,7045232
1 DOLO / KRW
208,7790888
1 DOLO / PHP
8,6780545
1 DOLO / EGP
￡E.7,2961891
1 DOLO / BRL
R$0,8324309
1 DOLO / CAD
C$0,2062261
1 DOLO / BDT
18,1719816
1 DOLO / NGN
227,7293105
1 DOLO / UAH
6,2123731
1 DOLO / VES
Bs18,51519
1 DOLO / CLP
$146,0141
1 DOLO / PKR
Rs42,1770007
1 DOLO / KZT
80,669027
1 DOLO / THB
฿4,8937303
1 DOLO / TWD
NT$4,4827834
1 DOLO / AED
د.إ0,5524451
1 DOLO / CHF
Fr0,120424
1 DOLO / HKD
HK$1,1801552
1 DOLO / MAD
.د.م1,3607912
1 DOLO / MXN
$2,8405011
1 DOLO / PLN
0,5554557
1 DOLO / RON
лв0,6608267
1 DOLO / SEK
kr1,4556251
1 DOLO / BGN
лв0,2528904
1 DOLO / HUF
Ft51,8696274
1 DOLO / CZK
3,2002678
1 DOLO / KWD
د.ك0,04561059
1 DOLO / ILS
0,5133073

Dolomite Kaynağı

Dolomite hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Dolomite Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

DOLO
DOLO
USD
USD

1 DOLO = 0,15053 USD

Al-Sat

DOLOUSDT
$0,15053
$0,15053$0,15053
+%14,92

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