Bugünkü Data Ownership Fiyatı

Bugünkü Data Ownership (DOP2) fiyatı $ 0,007019 olup, son 24 saatte % 1,66 değişim gösterdi. Mevcut DOP2 / USD dönüşüm oranı DOP2 başına $ 0,007019 şeklindedir.

Data Ownership, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 3794. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 DOP2 şeklindedir. Son 24 saat içinde DOP2, $ 0,006931 (en düşük) ile $ 0,007501 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,11434343850986514 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,005522860839936949 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DOP2, son bir saatte -%0,40 ve son 7 günde -%18,62 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 499,04K seviyesine ulaştı.

Data Ownership (DOP2) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3794 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 499,04K$ 499,04K $ 499,04K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 137,57M$ 137,57M $ 137,57M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 19.599.637.336,7906 19.599.637.336,7906 19.599.637.336,7906 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Data Ownership piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 499,04K. Dolaşımdaki DOP2 arzı 0,00 olup, toplam arzı 19599637336.7906. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 137,57M.