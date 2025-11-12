Bugünkü DREAMSOL Fiyatı

Bugünkü DREAMSOL (DREAMSX402) fiyatı $ 0,02186 olup, son 24 saatte % 5,54 değişim gösterdi. Mevcut DREAMSX402 / USD dönüşüm oranı DREAMSX402 başına $ 0,02186 şeklindedir.

DREAMSOL, şu anda piyasa değeri açısından -- ile 3636. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- DREAMSX402 şeklindedir. Son 24 saat içinde DREAMSX402, $ 0,02001 (en düşük) ile $ 0,031 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04023179403234899 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000338121622246258 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DREAMSX402, son bir saatte -%3,28 ve son 7 günde +%26,21 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 96,28K seviyesine ulaştı.

DREAMSOL (DREAMSX402) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3636 Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 96,28K$ 96,28K $ 96,28K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 22,52M$ 22,52M $ 22,52M Dolaşım Arzı ---- -- Maksimum Arz 1.030.073.680 1.030.073.680 1.030.073.680 Toplam Arz 1.030.073.680 1.030.073.680 1.030.073.680 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki DREAMSOL piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 96,28K. Dolaşımdaki DREAMSX402 arzı -- olup, toplam arzı 1030073680. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 22,52M.