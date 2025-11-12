Bugünkü 375ai Fiyatı

Bugünkü 375ai (EAT) fiyatı $ 0,0644 olup, son 24 saatte % 12,84 değişim gösterdi. Mevcut EAT / USD dönüşüm oranı EAT başına $ 0,0644 şeklindedir.

375ai, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- EAT şeklindedir. Son 24 saat içinde EAT, $ 0,05479 (en düşük) ile $ 0,07658 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, EAT, son bir saatte +%1,30 ve son 7 günde +%115,09 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 179,23K seviyesine ulaştı.

375ai (EAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 179,23K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 64,40M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki 375ai piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 179,23K. Dolaşımdaki EAT arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 64,40M.