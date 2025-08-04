Edge (EDGE) Nedir?

Definitive, piyasa, limit, zarar durdur ve TWAP (Zaman Ağırlıklı Ortalama Fiyat) emirleri dâhil olmak üzere eksiksiz emir türleriyle zincirler arası varlık alım satımına olanak tanıyan, zincir üstü tokenler için gelişmiş bir alım satım platformudur. Akıllı yönlendirme teknolojisi ile güçlendirilen Definitive, kullanıcılara en iyi fiyatları ve maksimum getiriyi garanti etmek için 100'den fazla merkeziyetsiz borsa (DEX) ve havuzdaki likiditeyi bir araya getirir. Eski Coinbase alım satım liderleri tarafından kurulan ve sektördeki üst düzey yatırımcılar tarafından desteklenen Definitive, stake edildiğinde premium özelliklerin kilidini açan fayda tokeni $EDGE aracılığıyla özel platform avantajları sunar.

Edge, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Edge yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Edge Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Edge, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte EDGE fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Edge fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Edge Fiyat Geçmişi

EDGE fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak EDGE kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Edge fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Edge (EDGE) Token Ekonomisi

Edge (EDGE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EDGE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Edge (EDGE) Satın Alma

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EDGE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 EDGE / VND ₫ 5.706,6709 1 EDGE / AUD A$ 0,3339644 1 EDGE / GBP ￡ 0,162645 1 EDGE / EUR € 0,1864996 1 EDGE / USD $ 0,21686 1 EDGE / MYR RM 0,9173178 1 EDGE / TRY ₺ 8,8196962 1 EDGE / JPY ¥ 31,87842 1 EDGE / ARS ARS$ 295,851255 1 EDGE / RUB ₽ 17,2382014 1 EDGE / INR ₹ 18,9709128 1 EDGE / IDR Rp 3.555,0813984 1 EDGE / KRW ₩ 300,3597744 1 EDGE / PHP ₱ 12,46945 1 EDGE / EGP ￡E. 10,5545762 1 EDGE / BRL R$ 1,2057416 1 EDGE / CAD C$ 0,2970982 1 EDGE / BDT ৳ 26,1793392 1 EDGE / NGN ₦ 328,076651 1 EDGE / UAH ₴ 8,9498122 1 EDGE / VES Bs 26,67378 1 EDGE / CLP $ 210,3542 1 EDGE / PKR Rs 60,7620034 1 EDGE / KZT ₸ 116,215274 1 EDGE / THB ฿ 7,0436128 1 EDGE / TWD NT$ 6,4711024 1 EDGE / AED د.إ 0,7958762 1 EDGE / CHF Fr 0,173488 1 EDGE / HKD HK$ 1,7001824 1 EDGE / MAD .د.م 1,9604144 1 EDGE / MXN $ 4,087811 1 EDGE / PLN zł 0,8002134 1 EDGE / RON лв 0,9498468 1 EDGE / SEK kr 2,0948676 1 EDGE / BGN лв 0,3643248 1 EDGE / HUF Ft 74,6497178 1 EDGE / CZK Kč 4,6061064 1 EDGE / KWD د.ك 0,0661423 1 EDGE / ILS ₪ 0,7394926

Edge Kaynağı

Edge hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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