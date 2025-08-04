EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Nedir?

edeXa, şirketler, kuruluşlar ve yetkililer tarafından kullanılan ilk HİBRİT iş blok zinciridir. Dayanıklı, güvenli ve enerji tasarruflu iş blok zinciri sayesinde edeXa, şirketlere ve kamu otoritelerine güvenli ve takip edilebilir süreçler yoluyla güven inşa edebilecekleri bir ekosistem sunmaktadır. Blok zinciri teknolojisini şirketler ve kuruluşlar için kolay hale getirmeyi amaçlayan edeXa, kullanıcılarına çok sayıda hizmet ve arayüz (API) sunmaktadır.

EDEXA BLOCKCHAIN, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, EDEXA BLOCKCHAIN yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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EDEXA BLOCKCHAIN Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, EDEXA BLOCKCHAIN, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte EDX fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen EDEXA BLOCKCHAIN fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

EDEXA BLOCKCHAIN Fiyat Geçmişi

EDX fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak EDX kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen EDEXA BLOCKCHAIN fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Token Ekonomisi

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EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Satın Alma

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EDX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 EDX / VND ₫ 640.059745 1 EDX / AUD A$ 0.03745742 1 EDX / GBP ￡ 0.01824225 1 EDX / EUR € 0.02091778 1 EDX / USD $ 0.024323 1 EDX / MYR RM 0.10288629 1 EDX / TRY ₺ 0.98945964 1 EDX / JPY ¥ 3.575481 1 EDX / ARS ARS$ 32.86888605 1 EDX / RUB ₽ 1.93440819 1 EDX / INR ₹ 2.12023591 1 EDX / IDR Rp 398.73764112 1 EDX / KRW ₩ 33.68832792 1 EDX / PHP ₱ 1.39905896 1 EDX / EGP ￡E. 1.16555816 1 EDX / BRL R$ 0.13474942 1 EDX / CAD C$ 0.03332251 1 EDX / BDT ৳ 2.93627256 1 EDX / NGN ₦ 36.79705055 1 EDX / UAH ₴ 1.00381021 1 EDX / VES Bs 2.991729 1 EDX / CLP $ 23.59331 1 EDX / PKR Rs 6.81506137 1 EDX / KZT ₸ 13.0346957 1 EDX / THB ฿ 0.78952458 1 EDX / TWD NT$ 0.72579832 1 EDX / AED د.إ 0.08926541 1 EDX / CHF Fr 0.0194584 1 EDX / HKD HK$ 0.19069232 1 EDX / MAD .د.م 0.21987992 1 EDX / MXN $ 0.45800209 1 EDX / PLN zł 0.08950864 1 EDX / RON лв 0.10653474 1 EDX / SEK kr 0.23471695 1 EDX / BGN лв 0.04086264 1 EDX / HUF Ft 8.36395001 1 EDX / CZK Kč 0.51613406 1 EDX / KWD د.ك 0.007369869 1 EDX / ILS ₪ 0.08294143

EDEXA BLOCKCHAIN Kaynağı

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