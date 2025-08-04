MULTIVERSX (EGLD) Nedir?

Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.

MULTIVERSX, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, MULTIVERSX yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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MULTIVERSX Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, MULTIVERSX, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte EGLD fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen MULTIVERSX fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

MULTIVERSX Fiyat Geçmişi

EGLD fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak EGLD kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen MULTIVERSX fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

MULTIVERSX (EGLD) Token Ekonomisi

MULTIVERSX (EGLD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EGLD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

MULTIVERSX (EGLD) Satın Alma

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EGLD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 EGLD / VND ₫ 380.514,9 1 EGLD / AUD A$ 22,2684 1 EGLD / GBP ￡ 10,845 1 EGLD / EUR € 12,4356 1 EGLD / USD $ 14,46 1 EGLD / MYR RM 61,1658 1 EGLD / TRY ₺ 588,0882 1 EGLD / JPY ¥ 2.125,62 1 EGLD / ARS ARS$ 19.727,055 1 EGLD / RUB ₽ 1.149,4254 1 EGLD / INR ₹ 1.264,9608 1 EGLD / IDR Rp 237.049,1424 1 EGLD / KRW ₩ 20.027,6784 1 EGLD / PHP ₱ 831,45 1 EGLD / EGP ￡E. 703,7682 1 EGLD / BRL R$ 80,3976 1 EGLD / CAD C$ 19,8102 1 EGLD / BDT ৳ 1.745,6112 1 EGLD / NGN ₦ 21.875,811 1 EGLD / UAH ₴ 596,7642 1 EGLD / VES Bs 1.778,58 1 EGLD / CLP $ 14.026,2 1 EGLD / PKR Rs 4.051,5474 1 EGLD / KZT ₸ 7.749,114 1 EGLD / THB ฿ 469,6608 1 EGLD / TWD NT$ 431,4864 1 EGLD / AED د.إ 53,0682 1 EGLD / CHF Fr 11,568 1 EGLD / HKD HK$ 113,3664 1 EGLD / MAD .د.م 130,7184 1 EGLD / MXN $ 272,571 1 EGLD / PLN zł 53,3574 1 EGLD / RON лв 63,3348 1 EGLD / SEK kr 139,6836 1 EGLD / BGN лв 24,2928 1 EGLD / HUF Ft 4.977,5658 1 EGLD / CZK Kč 307,1304 1 EGLD / KWD د.ك 4,4103 1 EGLD / ILS ₪ 49,3086

MULTIVERSX Kaynağı

MULTIVERSX hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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