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MULTIVERSX Fiyatı(EGLD)

MULTIVERSX (EGLD) Canlı Fiyat Grafiği

$14,46
$14,46$14,46
+%1,901D
USD

EGLD Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

MULTIVERSX (EGLD), şu anda 14,46 USD fiyatından işlem görmektedir ve 412,07M USD piyasa değerine sahiptir. EGLD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

MULTIVERSX Ana Piyasa Performansı:

$ 557,13K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,90
MULTIVERSX 24 saatlik fiyat değişimi
28,50M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki EGLD / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, EGLD fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

EGLD Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için MULTIVERSX fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,2696+%1,90
30 Gün$ +1,1+%8,23
60 Gün$ -1,2-%7,67
90 Gün$ -1-%6,47
Bugünkü MULTIVERSX Fiyatı Değişimi

Bugün, EGLD, $ +0,2696 (+%1,90) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

MULTIVERSX 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +1,1 (+%8,23) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

MULTIVERSX 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, EGLD değişimi $ -1,2 (-%7,67) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

MULTIVERSX 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -1 (-%6,47) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

EGLD Fiyat Bilgisi

En güncel MULTIVERSX fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 13,99
$ 13,99$ 13,99

$ 14,6
$ 14,6$ 14,6

$ 237
$ 237$ 237

-%0,42

+%1,90

-%16,03

EGLD Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 412,07M
$ 412,07M$ 412,07M

$ 557,13K
$ 557,13K$ 557,13K

28,50M
28,50M 28,50M

MULTIVERSX (EGLD) Nedir?

Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.

MULTIVERSX, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, MULTIVERSX yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- EGLD staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda MULTIVERSX hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, MULTIVERSX satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

MULTIVERSX Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, MULTIVERSX, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte EGLD fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen MULTIVERSX fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

MULTIVERSX Fiyat Geçmişi

EGLD fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak EGLD kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen MULTIVERSX fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

MULTIVERSX (EGLD) Token Ekonomisi

MULTIVERSX (EGLD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EGLD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

MULTIVERSX (EGLD) Satın Alma

Nasıl MULTIVERSX satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım MULTIVERSX Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

EGLD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 EGLD / VND
380.514,9
1 EGLD / AUD
A$22,2684
1 EGLD / GBP
10,845
1 EGLD / EUR
12,4356
1 EGLD / USD
$14,46
1 EGLD / MYR
RM61,1658
1 EGLD / TRY
588,0882
1 EGLD / JPY
¥2.125,62
1 EGLD / ARS
ARS$19.727,055
1 EGLD / RUB
1.149,4254
1 EGLD / INR
1.264,9608
1 EGLD / IDR
Rp237.049,1424
1 EGLD / KRW
20.027,6784
1 EGLD / PHP
831,45
1 EGLD / EGP
￡E.703,7682
1 EGLD / BRL
R$80,3976
1 EGLD / CAD
C$19,8102
1 EGLD / BDT
1.745,6112
1 EGLD / NGN
21.875,811
1 EGLD / UAH
596,7642
1 EGLD / VES
Bs1.778,58
1 EGLD / CLP
$14.026,2
1 EGLD / PKR
Rs4.051,5474
1 EGLD / KZT
7.749,114
1 EGLD / THB
฿469,6608
1 EGLD / TWD
NT$431,4864
1 EGLD / AED
د.إ53,0682
1 EGLD / CHF
Fr11,568
1 EGLD / HKD
HK$113,3664
1 EGLD / MAD
.د.م130,7184
1 EGLD / MXN
$272,571
1 EGLD / PLN
53,3574
1 EGLD / RON
лв63,3348
1 EGLD / SEK
kr139,6836
1 EGLD / BGN
лв24,2928
1 EGLD / HUF
Ft4.977,5658
1 EGLD / CZK
307,1304
1 EGLD / KWD
د.ك4,4103
1 EGLD / ILS
49,3086

MULTIVERSX Kaynağı

MULTIVERSX hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi MULTIVERSX Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

EGLD
EGLD
USD
USD

1 EGLD = 14,46 USD

Al-Sat

EGLDUSDT
$14,46
$14,46$14,46
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