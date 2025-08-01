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Everscale Fiyatı(EVER)

Everscale (EVER) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00962
$0,00962$0,00962
-%0,821D
USD

EVER Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Everscale (EVER), şu anda 0,00962 USD fiyatından işlem görmektedir ve 19,10M USD piyasa değerine sahiptir. EVER / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Everscale Ana Piyasa Performansı:

$ 45,92K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,82
Everscale 24 saatlik fiyat değişimi
1,99B USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki EVER / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, EVER fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

EVER Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Everscale fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0000795-%0,82
30 Gün$ -0,00016-%1,64
60 Gün$ -0,00071-%6,88
90 Gün$ -0,01049-%52,17
Bugünkü Everscale Fiyatı Değişimi

Bugün, EVER, $ -0,0000795 (-%0,82) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Everscale 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,00016 (-%1,64) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Everscale 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, EVER değişimi $ -0,00071 (-%6,88) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Everscale 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,01049 (-%52,17) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

EVER Fiyat Bilgisi

En güncel Everscale fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,00962
$ 0,00962$ 0,00962

$ 0,01008
$ 0,01008$ 0,01008

$ 0,5013
$ 0,5013$ 0,5013

-%0,21

-%0,82

-%8,04

EVER Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 19,10M
$ 19,10M$ 19,10M

$ 45,92K
$ 45,92K$ 45,92K

1,99B
1,99B 1,99B

Everscale (EVER) Nedir?

Everscale is a fast, secure and scalable network with near-zero fees, which can process up to a million transactions per second thanks to its unique dynamic sharding technology. The network was originally built off of the Durov brothers' TON concept before launching as a separate entity. The change to Everscale was predicated by the network’s robust development which saw it move way beyond the original technological offerings of TON and build an entire ecosystem around its platforms and products, replete with its own nodes and technology. The ecosystem features a number of products, including a DEX and bridges with other blockchains.

Everscale, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Everscale yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- EVER staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
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Everscale Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Everscale, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte EVER fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Everscale fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Everscale Fiyat Geçmişi

EVER fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak EVER kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Everscale fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Everscale (EVER) Token Ekonomisi

Everscale (EVER) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EVER tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Everscale (EVER) Satın Alma

Nasıl Everscale satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Everscale Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

EVER Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 EVER / VND
253,1503
1 EVER / AUD
A$0,0148148
1 EVER / GBP
0,007215
1 EVER / EUR
0,0082732
1 EVER / USD
$0,00962
1 EVER / MYR
RM0,0407888
1 EVER / TRY
0,3912454
1 EVER / JPY
¥1,41414
1 EVER / ARS
ARS$13,0351962
1 EVER / RUB
0,7670026
1 EVER / INR
0,8396336
1 EVER / IDR
Rp157,7048928
1 EVER / KRW
13,3240848
1 EVER / PHP
0,5543044
1 EVER / EGP
￡E.0,4621448
1 EVER / BRL
R$0,0531986
1 EVER / CAD
C$0,0131794
1 EVER / BDT
1,1613264
1 EVER / NGN
14,553617
1 EVER / UAH
0,3970174
1 EVER / VES
Bs1,18326
1 EVER / CLP
$9,3314
1 EVER / PKR
Rs2,6954278
1 EVER / KZT
5,155358
1 EVER / THB
฿0,3128424
1 EVER / TWD
NT$0,2868684
1 EVER / AED
د.إ0,0353054
1 EVER / CHF
Fr0,007696
1 EVER / HKD
HK$0,0754208
1 EVER / MAD
.د.م0,0869648
1 EVER / MXN
$0,1815294
1 EVER / PLN
0,0354978
1 EVER / RON
лв0,0422318
1 EVER / SEK
kr0,0930254
1 EVER / BGN
лв0,0161616
1 EVER / HUF
Ft3,3171684
1 EVER / CZK
0,2046174
1 EVER / KWD
د.ك0,00291486
1 EVER / ILS
0,0328042

Everscale Kaynağı

Everscale hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Everscale Websitesi
Blok Gezgini

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