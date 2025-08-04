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FET (FET) Canlı Fiyat Grafiği

$0,6495
$0,6495$0,6495
+%2,651D
USD

FET Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

FET (FET), şu anda 0,6493 USD fiyatından işlem görmektedir ve 1,54B USD piyasa değerine sahiptir. FET / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

FET Ana Piyasa Performansı:

$ 1,81M USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,65
FET 24 saatlik fiyat değişimi
2,38B USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki FET / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, FET fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

FET Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için FET fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,016767+%2,65
30 Gün$ -0,0226-%3,37
60 Gün$ -0,1493-%18,70
90 Gün$ -0,0059-%0,91
Bugünkü FET Fiyatı Değişimi

Bugün, FET, $ +0,016767 (+%2,65) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

FET 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,0226 (-%3,37) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

FET 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, FET değişimi $ -0,1493 (-%18,70) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

FET 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0059 (-%0,91) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

FET Fiyat Bilgisi

En güncel FET fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,6215
$ 0,6215$ 0,6215

$ 0,6496
$ 0,6496$ 0,6496

$ 3,4794
$ 3,4794$ 3,4794

+%0,72

+%2,65

-%17,00

FET Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,54B
$ 1,54B$ 1,54B

$ 1,81M
$ 1,81M$ 1,81M

2,38B
2,38B 2,38B

FET (FET) Nedir?

Fetch.AI, ekonomik bir İnternet oluşturmak için makine öğrenimi (ML) ve yapay zeka (AI), çok aracılı sistemler ve merkezi olmayan defter teknolojisini birleştirir. Somut rehberlik ve tahminlerle, veri, donanım, hizmetler, insanlar ve altyapı gibi ekonomik faaliyet bileşenlerinin dijital aracıları işlerini verimli bir şekilde yapabilir. Fetch, tüm pazarlara otonom sistemler getirmeye kararlıdır. Halihazırda, piyasa özerkliği süreci çok sayıda insan ve maddi kaynak gerektirir; otomatikleştirilmiş ekonomik işlemler, piyasanın verimli ve sorunsuz çalışmasına yardımcı olabilir.

FET, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, FET yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- FET staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda FET hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, FET satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

FET Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, FET, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte FET fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen FET fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

FET Fiyat Geçmişi

FET fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak FET kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen FET fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

FET (FET) Token Ekonomisi

FET (FET) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FET tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

FET (FET) Satın Alma

Nasıl FET satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım FET Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

FET Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FET / VND
17.086,3295
1 FET / AUD
A$0,999922
1 FET / GBP
0,486975
1 FET / EUR
0,558398
1 FET / USD
$0,6493
1 FET / MYR
RM2,746539
1 FET / TRY
26,407031
1 FET / JPY
¥95,4471
1 FET / ARS
ARS$885,807525
1 FET / RUB
51,612857
1 FET / INR
56,800764
1 FET / IDR
Rp10.644,260592
1 FET / KRW
898,059816
1 FET / PHP
37,341243
1 FET / EGP
￡E.31,581952
1 FET / BRL
R$3,610108
1 FET / CAD
C$0,889541
1 FET / BDT
78,383496
1 FET / NGN
982,293505
1 FET / UAH
26,796611
1 FET / VES
Bs79,8639
1 FET / CLP
$629,821
1 FET / PKR
Rs181,927367
1 FET / KZT
347,95987
1 FET / THB
฿21,095757
1 FET / TWD
NT$19,381605
1 FET / AED
د.إ2,382931
1 FET / CHF
Fr0,51944
1 FET / HKD
HK$5,090512
1 FET / MAD
.د.م5,869672
1 FET / MXN
$12,245798
1 FET / PLN
2,395917
1 FET / RON
лв2,843934
1 FET / SEK
kr6,272238
1 FET / BGN
лв1,097317
1 FET / HUF
Ft223,586455
1 FET / CZK
13,791132
1 FET / KWD
د.ك0,1980365
1 FET / ILS
2,214113

FET Kaynağı

FET hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi FET Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

FET
FET
USD
USD

1 FET = 0,6493 USD

Al-Sat

FETUSDT
$0,6493
$0,6493$0,6493
+%4,17

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