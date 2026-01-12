Bugünkü FlyingKetamineHorse Fiyatı

Bugünkü FlyingKetamineHorse (FKH) fiyatı $ 0,004382 olup, son 24 saatte % 26,11 değişim gösterdi. Mevcut FKH / USD dönüşüm oranı FKH başına $ 0,004382 şeklindedir.

FlyingKetamineHorse, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- FKH şeklindedir. Son 24 saat içinde FKH, $ 0,004382 (en düşük) ile $ 0,006656 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FKH, son bir saatte -5,61% ve son 7 günde -60,94% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 67,17K seviyesine ulaştı.

FlyingKetamineHorse (FKH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 67,17K$ 67,17K $ 67,17K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki FlyingKetamineHorse piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 67,17K. Dolaşımdaki FKH arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.