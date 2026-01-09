Bugünkü FogSwap Fiyatı

Bugünkü FogSwap (FOGSWAP) fiyatı $ 0,0001637 olup, son 24 saatte % 4,53 değişim gösterdi. Mevcut FOGSWAP / USD dönüşüm oranı FOGSWAP başına $ 0,0001637 şeklindedir.

FogSwap, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- FOGSWAP şeklindedir. Son 24 saat içinde FOGSWAP, $ 0,0001495 (en düşük) ile $ 0,0001703 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FOGSWAP, son bir saatte -%0,07 ve son 7 günde -%30,29 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55,48K seviyesine ulaştı.

FogSwap (FOGSWAP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 55,48K$ 55,48K $ 55,48K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

