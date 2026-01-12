Bugünkü Franklin Fiyatı

Bugünkü Franklin (FRANKLIN) fiyatı $ 0,0005372 olup, son 24 saatte % 9,04 değişim gösterdi. Mevcut FRANKLIN / USD dönüşüm oranı FRANKLIN başına $ 0,0005372 şeklindedir.

Franklin, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- FRANKLIN şeklindedir. Son 24 saat içinde FRANKLIN, $ 0,0005144 (en düşük) ile $ 0,0006484 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FRANKLIN, son bir saatte +%1,16 ve son 7 günde -%35,34 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 60,45K seviyesine ulaştı.

Franklin (FRANKLIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 60,45K$ 60,45K $ 60,45K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Franklin piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 60,45K. Dolaşımdaki FRANKLIN arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.