FTX Token (FTT) Nedir?

FTT, FTX'in borsa tokenidir. Sahipleri, borsa ücretlerinin ve likidasyon sigorta fonunun bir kısmını almaktadır. Tokeni teminat olarak FTX'te daha düşük OTC alış-satış farkı almak için kullanabilirsiniz.

FTX Token, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, FTX Token yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- FTT staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda FTX Token hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, FTX Token satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

FTX Token Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, FTX Token, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte FTT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen FTX Token fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

FTX Token Fiyat Geçmişi

FTT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak FTT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen FTX Token fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

FTX Token (FTT) Token Ekonomisi

FTX Token (FTT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FTT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

FTX Token (FTT) Satın Alma

Nasıl FTX Token satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım FTX Token Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

FTT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FTT / VND ₫ 24.157,17 1 FTT / AUD A$ 1,41372 1 FTT / GBP ￡ 0,6885 1 FTT / EUR € 0,78948 1 FTT / USD $ 0,918 1 FTT / MYR RM 3,89232 1 FTT / TRY ₺ 37,33506 1 FTT / JPY ¥ 134,946 1 FTT / ARS ARS$ 1.243,89918 1 FTT / RUB ₽ 73,19214 1 FTT / INR ₹ 80,12304 1 FTT / IDR Rp 15.049,17792 1 FTT / KRW ₩ 1.271,46672 1 FTT / PHP ₱ 52,89516 1 FTT / EGP ￡E. 44,10072 1 FTT / BRL R$ 5,07654 1 FTT / CAD C$ 1,25766 1 FTT / BDT ৳ 110,82096 1 FTT / NGN ₦ 1.388,7963 1 FTT / UAH ₴ 37,88586 1 FTT / VES Bs 112,914 1 FTT / CLP $ 890,46 1 FTT / PKR Rs 257,21442 1 FTT / KZT ₸ 491,9562 1 FTT / THB ฿ 29,85336 1 FTT / TWD NT$ 27,37476 1 FTT / AED د.إ 3,36906 1 FTT / CHF Fr 0,7344 1 FTT / HKD HK$ 7,19712 1 FTT / MAD .د.م 8,29872 1 FTT / MXN $ 17,32266 1 FTT / PLN zł 3,38742 1 FTT / RON лв 4,03002 1 FTT / SEK kr 8,87706 1 FTT / BGN лв 1,54224 1 FTT / HUF Ft 316,54476 1 FTT / CZK Kč 19,52586 1 FTT / KWD د.ك 0,278154 1 FTT / ILS ₪ 3,13038

FTX Token Kaynağı

FTX Token hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: FTX Token Hakkında Diğer Sorular Bugünkü FTX Token (FTT) fiyatı nedir? Canlı FTX Token (FTT) fiyatı, 0,918 USD . FTX Token (FTT) varlığının piyasa değeri nedir? FTX Token varlığının mevcut piyasa değeri, $ 301,93M USD . Mevcut FTT arzının gerçek zamanlı piyasa fiyatı olan 0,918 USD ile çarpılmasıyla hesaplanır. FTX Token (FTT) varlığının dolaşımdaki arzı nedir? Dolaşımdaki mevcut FTX Token (FTT) arzı, 328,90M USD . FTX Token (FTT) varlığının en yüksek fiyatı nedir? 2025-08-04 tarihi itibarıyla, en yüksek FTX Token (FTT) fiyatı, 84,967 USD . FTX Token (FTT) varlığının 24 saatlik işlem hacmi nedir? FTX Token (FTT) varlığının 24 saatlik işlem hacmi $ 204,04K USD . MEXC'de daha fazla alım satım yapılabilir token keşfedebilir ve bu tokenlerin 24 saatlik işlem hacimlerini kontrol edebilirsiniz.

Öne Çıkan Haberler

What is XRP Ledger? Complete Beginner’s Guide to XRPL The XRP Ledger processes over 1,500 transactions per second while using less energy than a single email server. If you’ve been wondering “what is XRP Ledger” or how it differs from other blockchain networks, you’re in the right place. This guide explains everything about XRPL in simple terms, perfect for beginners who want to understand this revolutionary payment system.

Yala Nedir? Adanın Ötesinde Trilyonlarca Değerin Kilidini Açan Yeni Bir Bitcoin Ekosistemi Yala protokolünün, Bitcoin ile DeFi arasındaki boşluğu nasıl kapattığını ve BTC sahiplerinin varlık egemenliğinden ödün vermeden gerçek dünya varlığı (RWA) getirileri elde etmelerini nasıl sağladığını öğrenin. Yenilikçi teknolojisini, güçlü ekibini ve 8 milyon dolarlık tohum finansmanını keşfedin; Bitcoin DeFi alanında yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık edin.