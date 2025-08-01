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FTX Token Fiyatı(FTT)

FTX Token (FTT) Canlı Fiyat Grafiği

$0,9178
$0,9178$0,9178
+%0,951D
USD

FTT Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

FTX Token (FTT), şu anda 0,918 USD fiyatından işlem görmektedir ve 301,93M USD piyasa değerine sahiptir. FTT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

FTX Token Ana Piyasa Performansı:

$ 204,04K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,95
FTX Token 24 saatlik fiyat değişimi
328,90M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki FTT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, FTT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

FTT Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için FTX Token fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,008637+%0,95
30 Gün$ +0,1122+%13,92
60 Gün$ -0,1229-%11,81
90 Gün$ -0,1455-%13,69
Bugünkü FTX Token Fiyatı Değişimi

Bugün, FTT, $ +0,008637 (+%0,95) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

FTX Token 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,1122 (+%13,92) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

FTX Token 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, FTT değişimi $ -0,1229 (-%11,81) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

FTX Token 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,1455 (-%13,69) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

FTT Fiyat Bilgisi

En güncel FTX Token fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,8947
$ 0,8947$ 0,8947

$ 0,9196
$ 0,9196$ 0,9196

$ 84,967
$ 84,967$ 84,967

+%1,13

+%0,95

-%5,45

FTT Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 301,93M
$ 301,93M$ 301,93M

$ 204,04K
$ 204,04K$ 204,04K

328,90M
328,90M 328,90M

FTX Token (FTT) Nedir?

FTT, FTX'in borsa tokenidir. Sahipleri, borsa ücretlerinin ve likidasyon sigorta fonunun bir kısmını almaktadır. Tokeni teminat olarak FTX'te daha düşük OTC alış-satış farkı almak için kullanabilirsiniz.

FTX Token, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, FTX Token yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- FTT staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda FTX Token hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, FTX Token satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

FTX Token Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, FTX Token, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte FTT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen FTX Token fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

FTX Token Fiyat Geçmişi

FTT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak FTT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen FTX Token fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

FTX Token (FTT) Token Ekonomisi

FTX Token (FTT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FTT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

FTX Token (FTT) Satın Alma

Nasıl FTX Token satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım FTX Token Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

FTT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FTT / VND
24.157,17
1 FTT / AUD
A$1,41372
1 FTT / GBP
0,6885
1 FTT / EUR
0,78948
1 FTT / USD
$0,918
1 FTT / MYR
RM3,89232
1 FTT / TRY
37,33506
1 FTT / JPY
¥134,946
1 FTT / ARS
ARS$1.243,89918
1 FTT / RUB
73,19214
1 FTT / INR
80,12304
1 FTT / IDR
Rp15.049,17792
1 FTT / KRW
1.271,46672
1 FTT / PHP
52,89516
1 FTT / EGP
￡E.44,10072
1 FTT / BRL
R$5,07654
1 FTT / CAD
C$1,25766
1 FTT / BDT
110,82096
1 FTT / NGN
1.388,7963
1 FTT / UAH
37,88586
1 FTT / VES
Bs112,914
1 FTT / CLP
$890,46
1 FTT / PKR
Rs257,21442
1 FTT / KZT
491,9562
1 FTT / THB
฿29,85336
1 FTT / TWD
NT$27,37476
1 FTT / AED
د.إ3,36906
1 FTT / CHF
Fr0,7344
1 FTT / HKD
HK$7,19712
1 FTT / MAD
.د.م8,29872
1 FTT / MXN
$17,32266
1 FTT / PLN
3,38742
1 FTT / RON
лв4,03002
1 FTT / SEK
kr8,87706
1 FTT / BGN
лв1,54224
1 FTT / HUF
Ft316,54476
1 FTT / CZK
19,52586
1 FTT / KWD
د.ك0,278154
1 FTT / ILS
3,13038

FTX Token Kaynağı

FTX Token hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

FTT
FTT
USD
USD

1 FTT = 0,918 USD

Al-Sat

FTTUSDT
$0,918
$0,918$0,918
+%2,53

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