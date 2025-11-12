Bugünkü FUN Fiyatı

Bugünkü FUN (FUNSOL) fiyatı $ 0,001369 olup, son 24 saatte % 9,93 değişim gösterdi. Mevcut FUNSOL / USD dönüşüm oranı FUNSOL başına $ 0,001369 şeklindedir.

FUN, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- FUNSOL şeklindedir. Son 24 saat içinde FUNSOL, $ 0,001347 (en düşük) ile $ 0,001907 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FUNSOL, son bir saatte -%0,73 ve son 7 günde -%32,70 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 61,05K seviyesine ulaştı.

FUN (FUNSOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 61,05K$ 61,05K $ 61,05K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki FUN piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 61,05K. Dolaşımdaki FUNSOL arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.