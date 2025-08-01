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Fuse Network Fiyatı(FUSE)

Fuse Network (FUSE) Canlı Fiyat Grafiği

$0,010543
$0,010543$0,010543
+%0,431D
USD

FUSE Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Fuse Network (FUSE), şu anda 0,010569 USD fiyatından işlem görmektedir ve 2,32M USD piyasa değerine sahiptir. FUSE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Fuse Network Ana Piyasa Performansı:

$ 55,18K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,43
Fuse Network 24 saatlik fiyat değişimi
219,88M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki FUSE / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, FUSE fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

FUSE Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Fuse Network fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00004514+%0,43
30 Gün$ +0,000519+%5,16
60 Gün$ -0,000001-%0,01
90 Gün$ -0,002411-%18,58
Bugünkü Fuse Network Fiyatı Değişimi

Bugün, FUSE, $ +0,00004514 (+%0,43) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Fuse Network 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,000519 (+%5,16) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Fuse Network 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, FUSE değişimi $ -0,000001 (-%0,01) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Fuse Network 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,002411 (-%18,58) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

FUSE Fiyat Bilgisi

En güncel Fuse Network fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,010424
$ 0,010424$ 0,010424

$ 0,010635
$ 0,010635$ 0,010635

$ 2,185
$ 2,185$ 2,185

+%0,24

+%0,43

-%6,18

FUSE Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2,32M
$ 2,32M$ 2,32M

$ 55,18K
$ 55,18K$ 55,18K

219,88M
219,88M 219,88M

Fuse Network (FUSE) Nedir?

Fuse ağı, günlük ödemelerin kolay entegrasyonu için tasarlanmış izne gerek duymayan ve sınırsız halka açık kayıt defteridir. Herhangi bir tokenin Ethereum ve Fuse zinciri arasında serbestçe hareket etmesini sağlayan bir köprü kullanılarak Ethereum'a bağlanmıştır. Token Ethereum'da oluşturulur ve daha sonra Fuse zincirine taşınır, burada tokenin hayata geçmesine izin veren çok çeşitli özelliklere ve iş eklentilerine erişir.

Fuse Network, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Fuse Network yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- FUSE staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Fuse Network hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Fuse Network satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Fuse Network Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Fuse Network, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte FUSE fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Fuse Network fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Fuse Network Fiyat Geçmişi

FUSE fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak FUSE kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Fuse Network fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Fuse Network (FUSE) Token Ekonomisi

Fuse Network (FUSE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FUSE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Fuse Network (FUSE) Satın Alma

Nasıl Fuse Network satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Fuse Network Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

FUSE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FUSE / VND
278,123235
1 FUSE / AUD
A$0,01627626
1 FUSE / GBP
0,00792675
1 FUSE / EUR
0,00908934
1 FUSE / USD
$0,010569
1 FUSE / MYR
RM0,04481256
1 FUSE / TRY
0,42984123
1 FUSE / JPY
¥1,553643
1 FUSE / ARS
ARS$14,32110069
1 FUSE / RUB
0,84266637
1 FUSE / INR
0,92246232
1 FUSE / IDR
Rp173,26226736
1 FUSE / KRW
14,63848776
1 FUSE / PHP
0,60898578
1 FUSE / EGP
￡E.0,50773476
1 FUSE / BRL
R$0,05844657
1 FUSE / CAD
C$0,01447953
1 FUSE / BDT
1,27588968
1 FUSE / NGN
15,98931165
1 FUSE / UAH
0,43618263
1 FUSE / VES
Bs1,299987
1 FUSE / CLP
$10,25193
1 FUSE / PKR
Rs2,96132811
1 FUSE / KZT
5,6639271
1 FUSE / THB
฿0,34370388
1 FUSE / TWD
NT$0,31516758
1 FUSE / AED
د.إ0,03878823
1 FUSE / CHF
Fr0,0084552
1 FUSE / HKD
HK$0,08286096
1 FUSE / MAD
.د.م0,09554376
1 FUSE / MXN
$0,19943703
1 FUSE / PLN
0,03899961
1 FUSE / RON
лв0,04639791
1 FUSE / SEK
kr0,10220223
1 FUSE / BGN
лв0,01775592
1 FUSE / HUF
Ft3,64440258
1 FUSE / CZK
0,22480263
1 FUSE / KWD
د.ك0,003202407
1 FUSE / ILS
0,03604029

Fuse Network Kaynağı

Fuse Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Fuse Network Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

FUSE
FUSE
USD
USD

1 FUSE = 0,010569 USD

Al-Sat

FUSEUSDT
$0,010569
$0,010569$0,010569
+%0,71

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