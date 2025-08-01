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GAME by Virtuals Fiyatı(GAMEVIRTUAL)

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Canlı Fiyat Grafiği

$0,02534
$0,02534$0,02534
+%3,001D
USD

GAMEVIRTUAL Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL), şu anda 0,02524 USD fiyatından işlem görmektedir ve 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. GAMEVIRTUAL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

GAME by Virtuals Ana Piyasa Performansı:

$ 57,01K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,00
GAME by Virtuals 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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GAMEVIRTUAL Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için GAME by Virtuals fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0007381+%3,00
30 Gün$ -0,0425-%62,74
60 Gün$ -0,00719-%22,18
90 Gün$ -0,01565-%38,28
Bugünkü GAME by Virtuals Fiyatı Değişimi

Bugün, GAMEVIRTUAL, $ +0,0007381 (+%3,00) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

GAME by Virtuals 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,0425 (-%62,74) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

GAME by Virtuals 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, GAMEVIRTUAL değişimi $ -0,00719 (-%22,18) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

GAME by Virtuals 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,01565 (-%38,28) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

GAMEVIRTUAL Fiyat Bilgisi

En güncel GAME by Virtuals fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,02349
$ 0,02349$ 0,02349

$ 0,02577
$ 0,02577$ 0,02577

$ 0,49
$ 0,49$ 0,49

+%0,23

+%3,00

-%27,83

GAMEVIRTUAL Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 57,01K
$ 57,01K$ 57,01K

0,00
0,00 0,00

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Nedir?

GAME by Virtuals, yapay zekâ ajanlarının otonom olarak çalışmasını, girdileri işlemesini ve geçmiş etkileşimlerden öğrenirken yanıtlar üretmesini sağlar. Deneyimler, yansımalar ve dinamik kişilik özellikleri de dahil olmak üzere uzun süreli hafızadan yararlanarak karar verme sürecini geliştirir.

GAME by Virtuals, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, GAME by Virtuals yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- GAMEVIRTUAL staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
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Kapsamlı kaynaklarımız, GAME by Virtuals satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

GAME by Virtuals Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, GAME by Virtuals, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte GAMEVIRTUAL fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen GAME by Virtuals fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

GAME by Virtuals Fiyat Geçmişi

GAMEVIRTUAL fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak GAMEVIRTUAL kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen GAME by Virtuals fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Token Ekonomisi

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GAMEVIRTUAL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Satın Alma

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GAMEVIRTUAL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GAMEVIRTUAL / VND
664,1906
1 GAMEVIRTUAL / AUD
A$0,0388696
1 GAMEVIRTUAL / GBP
0,01893
1 GAMEVIRTUAL / EUR
0,0217064
1 GAMEVIRTUAL / USD
$0,02524
1 GAMEVIRTUAL / MYR
RM0,1070176
1 GAMEVIRTUAL / TRY
1,0265108
1 GAMEVIRTUAL / JPY
¥3,71028
1 GAMEVIRTUAL / ARS
ARS$34,2004524
1 GAMEVIRTUAL / RUB
2,0118804
1 GAMEVIRTUAL / INR
2,2026948
1 GAMEVIRTUAL / IDR
Rp413,7704256
1 GAMEVIRTUAL / KRW
34,9584096
1 GAMEVIRTUAL / PHP
1,453824
1 GAMEVIRTUAL / EGP
￡E.1,2122772
1 GAMEVIRTUAL / BRL
R$0,1398296
1 GAMEVIRTUAL / CAD
C$0,0345788
1 GAMEVIRTUAL / BDT
3,0469728
1 GAMEVIRTUAL / NGN
38,184334
1 GAMEVIRTUAL / UAH
1,0416548
1 GAMEVIRTUAL / VES
Bs3,10452
1 GAMEVIRTUAL / CLP
$24,4828
1 GAMEVIRTUAL / PKR
Rs7,0719956
1 GAMEVIRTUAL / KZT
13,526116
1 GAMEVIRTUAL / THB
฿0,8203
1 GAMEVIRTUAL / TWD
NT$0,7518996
1 GAMEVIRTUAL / AED
د.إ0,0926308
1 GAMEVIRTUAL / CHF
Fr0,020192
1 GAMEVIRTUAL / HKD
HK$0,1978816
1 GAMEVIRTUAL / MAD
.د.م0,2281696
1 GAMEVIRTUAL / MXN
$0,4762788
1 GAMEVIRTUAL / PLN
0,0931356
1 GAMEVIRTUAL / RON
лв0,1108036
1 GAMEVIRTUAL / SEK
kr0,2440708
1 GAMEVIRTUAL / BGN
лв0,0424032
1 GAMEVIRTUAL / HUF
Ft8,7032568
1 GAMEVIRTUAL / CZK
0,5368548
1 GAMEVIRTUAL / KWD
د.ك0,00764772
1 GAMEVIRTUAL / ILS
0,0860684

GAME by Virtuals Kaynağı

GAME by Virtuals hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi GAME by Virtuals Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

GAMEVIRTUAL
GAMEVIRTUAL
USD
USD

1 GAMEVIRTUAL = 0,02524 USD

Al-Sat

GAMEVIRTUALUSDT
$0,02524
$0,02524$0,02524
+%7,40

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