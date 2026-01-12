Bugünkü Glint Analytics Fiyatı

Bugünkü Glint Analytics (GLNT) fiyatı $ 0,000781 olup, son 24 saatte % 2,13 değişim gösterdi. Mevcut GLNT / USD dönüşüm oranı GLNT başına $ 0,000781 şeklindedir.

Glint Analytics, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- GLNT şeklindedir. Son 24 saat içinde GLNT, $ 0,000781 (en düşük) ile $ 0,000815 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GLNT, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%46,14 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 1,92K seviyesine ulaştı.

Glint Analytics (GLNT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 1,92K$ 1,92K $ 1,92K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 781,00K$ 781,00K $ 781,00K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Glint Analytics piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 1,92K. Dolaşımdaki GLNT arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 781,00K.