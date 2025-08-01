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Gains Network Fiyatı(GNS)

Gains Network (GNS) Canlı Fiyat Grafiği

$1,741
$1,741$1,741
+%0,981D
USD

GNS Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Gains Network (GNS), şu anda 1,743 USD fiyatından işlem görmektedir ve 50,02M USD piyasa değerine sahiptir. GNS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Gains Network Ana Piyasa Performansı:

$ 109,33K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,98
Gains Network 24 saatlik fiyat değişimi
28,70M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki GNS / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, GNS fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

GNS Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Gains Network fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0169+%0,98
30 Gün$ +0,214+%13,99
60 Gün$ +0,578+%49,61
90 Gün$ +0,363+%26,30
Bugünkü Gains Network Fiyatı Değişimi

Bugün, GNS, $ +0,0169 (+%0,98) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Gains Network 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,214 (+%13,99) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Gains Network 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, GNS değişimi $ +0,578 (+%49,61) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Gains Network 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,363 (+%26,30) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

GNS Fiyat Bilgisi

En güncel Gains Network fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 1,687
$ 1,687$ 1,687

$ 1,753
$ 1,753$ 1,753

$ 15
$ 15$ 15

+%0,28

+%0,98

-%4,08

GNS Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 50,02M
$ 50,02M$ 50,02M

$ 109,33K
$ 109,33K$ 109,33K

28,70M
28,70M 28,70M

Gains Network (GNS) Nedir?

Gains Network, likidite açısından verimli, güçlü ve kullanıcı dostu, merkeziyetsiz, kaldıraçlı alım satım platformu gTrade'i geliştiriyor. İlk ürünümüz olan gTrade, GNS tokeni ($GNS) olmadan var olamazdı. Kaynaklarımızdan yararlanmamıza ve ekosisteme katılanlar için getirilerin yanı sıra en iyi alım satım deneyimini sunmamıza yardımcı olarak likidite verimliliği mekanizmasıyla hareket eder. Kullanımı boyunca net deflasyonist politikalar izlemiştir.

Gains Network, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Gains Network yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- GNS staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Gains Network hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Gains Network satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Gains Network Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Gains Network, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte GNS fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Gains Network fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Gains Network Fiyat Geçmişi

GNS fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak GNS kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Gains Network fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Gains Network (GNS) Token Ekonomisi

Gains Network (GNS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GNS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Gains Network (GNS) Satın Alma

Nasıl Gains Network satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Gains Network Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

GNS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GNS / VND
45.867,045
1 GNS / AUD
A$2,68422
1 GNS / GBP
1,30725
1 GNS / EUR
1,49898
1 GNS / USD
$1,743
1 GNS / MYR
RM7,39032
1 GNS / TRY
70,88781
1 GNS / JPY
¥256,221
1 GNS / ARS
ARS$2.361,78243
1 GNS / RUB
138,93453
1 GNS / INR
152,11161
1 GNS / IDR
Rp28.573,76592
1 GNS / KRW
2.414,12472
1 GNS / PHP
100,3968
1 GNS / EGP
￡E.83,71629
1 GNS / BRL
R$9,65622
1 GNS / CAD
C$2,38791
1 GNS / BDT
210,41496
1 GNS / NGN
2.636,89755
1 GNS / UAH
71,93361
1 GNS / VES
Bs214,389
1 GNS / CLP
$1.690,71
1 GNS / PKR
Rs488,37117
1 GNS / KZT
934,0737
1 GNS / THB
฿56,6475
1 GNS / TWD
NT$51,92397
1 GNS / AED
د.إ6,39681
1 GNS / CHF
Fr1,3944
1 GNS / HKD
HK$13,66512
1 GNS / MAD
.د.م15,75672
1 GNS / MXN
$32,89041
1 GNS / PLN
6,43167
1 GNS / RON
лв7,65177
1 GNS / SEK
kr16,85481
1 GNS / BGN
лв2,92824
1 GNS / HUF
Ft600,8121
1 GNS / CZK
37,07361
1 GNS / KWD
د.ك0,528129
1 GNS / ILS
5,94363

Gains Network Kaynağı

Gains Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Gains Network Websitesi
Blok Gezgini

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1 GNS = 1,743 USD

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