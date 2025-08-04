Gode Chain (GODE) Nedir?

Gode Chain, özel blok zinciri ağlarını bağlamak, verimli iş birliği ve senkronizasyon sağlamak için tasarlanmış yeni nesil bir blok zinciri protokolüdür. Benzersizliği, farklı türdeki verileri farklı blok zinciri ağları arasında aktarma yeteneğinde yatmaktadır ve böylece gerçek dünyadaki kullanım durumları için sonsuz olanaklar sunmaktadır.

Gode Chain, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Gode Chain yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Gode Chain Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Gode Chain, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte GODE fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Gode Chain fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Gode Chain Fiyat Geçmişi

GODE fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak GODE kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Gode Chain fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Gode Chain (GODE) Token Ekonomisi

Gode Chain (GODE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GODE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Gode Chain (GODE) Satın Alma

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GODE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GODE / VND ₫ 3,036751 1 GODE / AUD A$ 0,000177716 1 GODE / GBP ￡ 0,00008655 1 GODE / EUR € 0,000099244 1 GODE / USD $ 0,0001154 1 GODE / MYR RM 0,000488142 1 GODE / TRY ₺ 0,004693318 1 GODE / JPY ¥ 0,0169638 1 GODE / ARS ARS$ 0,15743445 1 GODE / RUB ₽ 0,009173146 1 GODE / INR ₹ 0,010095192 1 GODE / IDR Rp 1,891802976 1 GODE / KRW ₩ 0,159612048 1 GODE / PHP ₱ 0,0066355 1 GODE / EGP ￡E. 0,005616518 1 GODE / BRL R$ 0,000641624 1 GODE / CAD C$ 0,000158098 1 GODE / BDT ৳ 0,013931088 1 GODE / NGN ₦ 0,17458289 1 GODE / UAH ₴ 0,004762558 1 GODE / VES Bs 0,0141942 1 GODE / CLP $ 0,111938 1 GODE / PKR Rs 0,032333926 1 GODE / KZT ₸ 0,06184286 1 GODE / THB ฿ 0,0037505 1 GODE / TWD NT$ 0,003449306 1 GODE / AED د.إ 0,000423518 1 GODE / CHF Fr 0,00009232 1 GODE / HKD HK$ 0,000904736 1 GODE / MAD .د.م 0,001043216 1 GODE / MXN $ 0,002176444 1 GODE / PLN zł 0,000425826 1 GODE / RON лв 0,000505452 1 GODE / SEK kr 0,001114764 1 GODE / BGN лв 0,000193872 1 GODE / HUF Ft 0,039724142 1 GODE / CZK Kč 0,002451096 1 GODE / KWD د.ك 0,000035197 1 GODE / ILS ₪ 0,000393514

Gode Chain Kaynağı

Gode Chain hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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