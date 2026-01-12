Bugünkü Goldman Sachs Fiyatı

Bugünkü Goldman Sachs (GSON) fiyatı $ 937,88 olup, son 24 saatte % 0,87 değişim gösterdi. Mevcut GSON / USD dönüşüm oranı GSON başına $ 937,88 şeklindedir.

Goldman Sachs, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,15M ile 2005. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,23K GSON şeklindedir. Son 24 saat içinde GSON, $ 932,64 (en düşük) ile $ 947,69 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 962,5990342494898 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 725,3640054336514 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GSON, son bir saatte +%0,15 ve son 7 günde -%2,58 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 1,00M seviyesine ulaştı.

Goldman Sachs (GSON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2005 Piyasa Değeri $ 1,15M$ 1,15M $ 1,15M Hacim (24 Sa) $ 1,00M$ 1,00M $ 1,00M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,15M$ 1,15M $ 1,15M Dolaşım Arzı 1,23K 1,23K 1,23K Toplam Arz 1.230,19537205 1.230,19537205 1.230,19537205 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Goldman Sachs piyasa değeri $ 1,15M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 1,00M. Dolaşımdaki GSON arzı 1,23K olup, toplam arzı 1230.19537205. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,15M.