HashKey Platform (HSK) Nedir?

HSK, HashKey Group'un platform tokenidir ve küresel lisanslı borsalar, yatırım ve varlık yönetimi, tokenleştirme, altyapı hizmetleri ve daha fazlasını kapsayan tüm HashKey işletmelerinde kullanılacaktır. Ayrıca HSK, ekosistemin uzun vadeli büyümesini güçlendiren bir Katman 2 halka açık zincir olan HashKey Chain'in yerel tokeni ve gaz tokenidir.

HashKey Platform, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, HashKey Platform yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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HashKey Platform Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, HashKey Platform, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte HSK fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen HashKey Platform fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

HashKey Platform Fiyat Geçmişi

HSK fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak HSK kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen HashKey Platform fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

HashKey Platform (HSK) Token Ekonomisi

HashKey Platform (HSK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HSK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

HashKey Platform (HSK) Satın Alma

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HSK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HSK / VND ₫ 13.057,503 1 HSK / AUD A$ 0,764148 1 HSK / GBP ￡ 0,37215 1 HSK / EUR € 0,426732 1 HSK / USD $ 0,4962 1 HSK / MYR RM 2,098926 1 HSK / TRY ₺ 20,185416 1 HSK / JPY ¥ 72,9414 1 HSK / ARS ARS$ 670,53987 1 HSK / RUB ₽ 39,462786 1 HSK / INR ₹ 43,298412 1 HSK / IDR Rp 8.134,424928 1 HSK / KRW ₩ 687,256848 1 HSK / PHP ₱ 28,536462 1 HSK / EGP ￡E. 23,777904 1 HSK / BRL R$ 2,748948 1 HSK / CAD C$ 0,679794 1 HSK / BDT ৳ 59,901264 1 HSK / NGN ₦ 750,67617 1 HSK / UAH ₴ 20,478174 1 HSK / VES Bs 61,0326 1 HSK / CLP $ 481,314 1 HSK / PKR Rs 139,030278 1 HSK / KZT ₸ 265,91358 1 HSK / THB ฿ 16,106652 1 HSK / TWD NT$ 14,801646 1 HSK / AED د.إ 1,821054 1 HSK / CHF Fr 0,39696 1 HSK / HKD HK$ 3,89517 1 HSK / MAD .د.م 4,485648 1 HSK / MXN $ 9,348408 1 HSK / PLN zł 1,826016 1 HSK / RON лв 2,173356 1 HSK / SEK kr 4,78833 1 HSK / BGN лв 0,833616 1 HSK / HUF Ft 170,628294 1 HSK / CZK Kč 10,529364 1 HSK / KWD د.ك 0,1503486 1 HSK / ILS ₪ 1,692042

HashKey Platform Kaynağı

HashKey Platform hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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